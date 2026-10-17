أحمد التميمي يطارد ذهبية «آسيا لبناء الأجسام»

أكد أحمد عبدالرحمن التميمي لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن طموحه يتمثل في إحراز الميدالية الذهبية خلال مشاركته المرتقبة في بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية في تايلاند، منتصف شهر نوفمبر المقبل ضمن منافسات فئة الفيزيك (Men’s Physique)، بعد حصوله على المركز الثاني في ثلاث بطولات دولية سابقة على المستويين القاري والعالمي.

وقال التميمي: «سبق لي تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة آسيا وكأس العالم وبطولة رجل العالم، وأتطلع هذه المرة إلى اعتلاء منصة التتويج بالمركز الأول، وتحويل الميداليات الفضية السابقة إلى إنجاز ذهبي يضاف إلى رصيد الرياضة الإماراتية».

وأوضح أن مشاركته المقبلة تمثل تحدياً مهماً في مسيرته الرياضية، خصوصاً أنه يمتلك خبرة جيدة اكتسبها من مشاركاته الخارجية السابقة، مؤكداً أن تمثيل المنتخب الوطني شرف كبير ومسؤولية تدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه.

وأشار التميمي إلى أنه خاض فترة إعداد مكثفة استعداداً للبطولة الآسيوية، تضمنت تدريبات منتظمة وبرنامجاً غذائياً دقيقاً، إلى جانب الالتزام والانضباط والاهتمام بالتفاصيل الفنية والبدنية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية للمنافسة على المراكز الأولى.

وأشاد التميمي بجهود اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ولجنة المنتخبات الوطنية، وحرصهما على دعم اللاعبين وتوفير الظروف المناسبة لتطوير مستوياتهم الفنية وتعزيز حضورهم في البطولات الدولية.

كما ثمّن جهود مدرب المنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي، ودوره في دعم اللاعبين، موجهاً شكره إلى مدربه الخاص الكابتن الماس موسى، على متابعته المستمرة وتوجيهاته خلال فترة الإعداد، ومساهمته في تطوير مستواه الفني والبدني، معبراً عن تطلعه الهادف إلى تحقيق إنجاز جديد يرفع من خلاله علم الإمارات في البطولة الآسيوية، إلى جانب زملائه في المنتخب الوطني.