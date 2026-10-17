علي الكعبي: الحضور القياسي المتنوع يؤكد نجاح دولية العين للسباحة

أعرب علي أحمد الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للألعاب المائية ومدير العلاقات الدولية، عن سعادتهم البالغة واعتزازهم وفخرهم في الاتحاد باحتضان مدينة العين لمنافسات بطولة العين الدولية للسباحة في نسختها الأولى، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل قيمة مضافة ومحطة استثنائية في مسيرة الرياضات المائية الإماراتية.

وقال: إن استضافة مدينة العين لهذا المحفل الرياضي الدولي هو حدث يثلج الصدور ويعني الكثير لقلوبنا جميعاً، لما تحمله هذه المدينة من مكانة، وما تمتلكه من مقومات لإنجاح كبرى الفعاليات، والتي سبق وأن حققت نجاحات لافتة كانت مثار الإعجاب في تنظيم واستضافة الفعاليات والبطولات والأحداث الرياضية، وبهذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية كافة، والتي تضافرت جهودها لإخراج الحدث بهذه الصورة المشرفة، ونخص بالذكر منظومة الإسعاف وفِرق الدعم الطبي، لحرصهم الشديد وتواجدهم الميداني المكثف، في مسبح المنافسات، وهو الأمر الذي نعتبره ركيزة أساسية ومن المستهدفات الأولوية لضمان سلامة المشاركين وإنجاح البطولة تنظيماً وأماناً.

وأضاف الكعبي: ما يبعث على الفخر والسعادة حقاً هو رؤية هذا الحضور القياسي الكبير الذي تجاوز 350 سباحاً وسباحة من أكثر من 35 جنسية مختلفة حول العالم، وهذا التنوع الدولي والزخم العددي منذ اللحظات الأولى لانطلاق المنافسات، لا يدع مجالاً للشك في أن البطولة قد حققت نجاحاً باهراً وجاذبية استثنائية منذ يومها الأول، وهو مؤشر قوي على المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهة رائدة للرياضة العالمية.