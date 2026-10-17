مريم الشامسي: تمثيل الإمارات في «دولي الكاراتية» مسؤولية كبيرة ومصدر فخر

شاركت مريم راشد الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه عضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولي (WKF)، في الاجتماع الرسمي الأول للجنة رياضة المرأة بالاتحاد الدولي، والذي أقيم بفندق «كيوبس» في مدينة بيلسكو-بياوا البولندية، على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً.

وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة ركزت على تحديد الأطر الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتمكين المرأة داخل المنظومة الدولية للكاراتيه، إلى جانب إقرار مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية الموجهة لدعم العنصر النسائي وتوسيع قاعدة مشاركته على كل المستويات والصعد: لاعبةً، ومدربةً، وحكماً، وإداريةً، وقياديةً في صنع القرار.

وأكدت مريم الشامسي في تصريح لها عقب الاجتماع: «إن تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه اللجنة الدولية يمثل مسؤولية كبيرة ومصدر فخر واعتزاز، حيث نعمل بخطى حثيثة لضمان حضورٍ أعمق وأكثر تأثيراً للمرأة في رياضة الكاراتيه، ليس فقط فوق بساط المنافسات، بل وفي دوائر صنع القرار الرياضي العالمي».

ويأتي هذا الحضور المتميز ليجسد التزام اتحاد الإمارات للكاراتيه ونهجه المستمر في دعم وتمكين الكفاءات والقيادات الوطنية، وتعزيز تواجدهم الفاعل في المنظمات والهيئات الرياضية القارية والدولية، بما يواكب التطلعات السامية لدولة الإمارات في شتى الميادين.