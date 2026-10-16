«دولية العين للسباحة» تقص شريط منافساتها الافتتاحية وسط إقبال لافت

دشّن نادي أبوظبي للرياضات المائية، الجمعة، منافسات النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، التي يستضيفها مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة العين وتستمر حتى الأحد المقبل، ويشهد الحدث صراعاً قوياً على المراكز الأولى بمشاركة 356 سباحاً وسباحة يمثلون 37 جنسية مختلفة، ويتنافسون تحت راية 26 نادياً وأكاديمية محلية ودولية.

وقص شريط الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور مميز تقدمه حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وعبدالواحد محمود الجسمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي: خويطر سعيد الظاهري، وأحمد خلفان الجهوري، ومبارك علي الحمادي، رئيس لجنة التدريب والتطوير، وبمشاركة لافتة من مسؤولي وممثلي الجهات الداعمة والأندية والأكاديميات المتنافسة

وتأتي هذه التظاهرة الرياضية الكبرى برعاية ودعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مشترك بين جامعة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للحدث، واتحاد الإمارات للرياضات المائية الشريك الفني، في تجسيد حي لتكامل الجهود المؤسسية لإنجاح الحدث.

وتسعى البطولة من خلال نسختها الافتتاحية إلى ترسيخ مكانة منطقة العين وجهة مثالية ومجهزة لاستضافة كبرى المنافسات الرياضية الدولية، كما تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضات المائية في الإمارة، وتوفير بيئة تنافسية تحتك فيها المواهب الوطنية الواعدة مع مدارس سباحة متنوعة من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية واكتساب خبرات دولية متقدمة.

وأعرب حميد إبراهيم الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، عن اعتزازه البالغ ببدء المنافسات، مؤكداً أن هذا الحدث يجسد نموذجاً متميزاً للجهد التشاركي والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية كافة. وأوضح أن الإقبال القياسي ومشاركة هذا العدد الكبير من السباحين من داخل الدولة وخارجها يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الرياضي لبطولة يجري تنظيمها في مدينة العين لأول مرة، وقال: نتطلع إلى أن تكون هذه البطولة هي الانطلاقة القوية للمرحلة المقبلة، وأن تسهم في إفراز وتأهيل مواهب واعدة تمثل الدولة في كبرى المحافل الدولية، مع الأمنيات بالتوفيق والنجاح للسباحين كافة في تقديم مستويات متميزة.