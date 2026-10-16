الأنطوني يعبر إلى نصف نهائي «دولية شباب الأهلي للسلة»

لحق فريق الأنطوني بعبدا اللبناني بشباب الأهلي دبي إلى الدور نصف النهائي من بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة 2026، بعدما حقق فوزاً عريضاً على شرطة حلب السوري بنتيجة 119-62، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات اليوم الثاني، وجاءت نتائج الأشواط 32-17 و67-37 و95-46.

وتقام البطولة بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

ودخل الأنطوني اللقاء مدركاً أن الفوز سيمنحه بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما استهل مشواره بانتصار في الجولة الأولى، ليحسم الفريق اللبناني عبوره إلى المربع الذهبي قبل مواجهته المرتقبة أمام شباب الأهلي دبي، الأحد، في لقاء يحدد متصدر المجموعة الأولى ووصيفها.

وبهذا الفوز، حُسمت بطاقتا التأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى لمصلحة شباب الأهلي دبي والأنطوني بعبدا اللبناني، فيما تتحدد هوية متصدر المجموعة ووصيفه عقب مواجهتهما المباشرة في ختام منافسات المجموعة.

في المقابل، تمسك فريق شرطة حلب بآماله في المنافسة على التأهل، سعياً لتعويض خسارته في المباراة الأولى، لكن الأنطوني فرض أفضليته منذ البداية، ونجح في توسيع الفارق تدريجياً، مستفيداً من تفوقه الهجومي وسيطرته على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية.

وتألق جيرمايا غامبريل في صفوف الفريق اللبناني بتسجيله 24 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، وأضاف ديكمبي ديكسون 23 نقطة و10 متابعات، فيما سجل بريندون هانتلي 11 نقطة و13 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من الأب أنطونيوس عوكر، رئيس نادي الأنطوني بعبدا.

وفي صفوف شرطة حلب، تصدر جاباري نرسيس قائمة المسجلين برصيد 11 نقطة و10 متابعات، بينما أضاف وائل جليلاتي وبشار الحسين 9 نقاط لكل منهما.

وأدار المباراة طاقم تحكيم ضم الإماراتي سالم الزعابي والمصريين وائل إبراهيم ومحمد ريان.