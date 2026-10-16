خويطر الظاهري: «دولية العين للسباحة» بداية لنجاح مستقبلي واعد

أكد خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن انطلاق بطولة العين الدولية للسباحة يمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة الرياضات المائية في الإمارات، مشيراً إلى أن الحدث يتجاوز كونه مجرد منافسة رياضية ليصبح تظاهرة دولية فريدة تستضيفها مدينة العين لأول مرة.

وقال: نحن لا نتحدث عن بطولة سباحة اعتيادية، بل نشهد حدثاً دولياً استثنائياً في نسخته الأولى بمدينة العين، هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الاستراتيجية والتكامل الكبير بين جميع الجهات المعنية ، والدعم اللامحدود من مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد السباحة، بالإضافة إلى التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، هذا الصرح الوطني والعلمي الشامخ الذي يعني الكثير لدولة الإمارات.

وأوضح الظاهري أن البطولة شهدت في يومها الأول أصداء إيجابية واسعة وإقبالاً جماهيرياً كبيراً أضفى حماساً استثنائياً على المنافسات، لافتاً إلى أن ما يمنح هذه النسخة زخماً إضافياً هو التنوع الثقافي والرياضي الكبير، حيث تحظى البطولة بمشاركة ما يقارب 300 لاعب ولاعبة يمثلون 36 جنسية مختلفة، إلى جانب الوجود المميز لأكاديميات دولية عريقة وفدت من خارج الدولة للمشاركة في هذا المحفل التنافسي.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية أن هذا التفاعل الجماهيري الواسع، وحجم المشاركة الدولية، والشراكات المؤسسية القوية هي المؤشرات الحقيقية والبداية الفعلية لنجاحات أكبر وأشمل سنراها في المستقبل القريب، لتترسخ مكانة مدينة العين بوصفها وجهة عالمية حاضنة للبطولات الكبرى.