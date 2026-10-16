بعد الفوز على القرين الكويتي.. شباب الأهلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي دولية السلة

حجز شباب الأهلي أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الدولية لكرة السلة، التي يستضيفها على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بالممزر، بعد تحقيقه فوزه الثاني على التوالي، وجاء على حساب القرين الكويتي بنتيجة 101-84، بعدما أنهى الأشواط الثلاثة الأولى متقدماً بنتائج 36-17 و57-40 و80-68، ليتلقى الفريق الكويتي خسارته الثانية توالياً في المجموعة الأولى.

وكان شباب الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على شرطة حلب السوري، في المنافسات التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وفرض شباب الأهلي أفضليته منذ بداية اللقاء، وتقدم 18-8 في منتصف الربع الأول، ما دفع يحيى كليب مدرب القرين إلى طلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراق فريقه دفاعياً، لكن لاعبي المدرب وائل بدر واصلوا تفوقهم، وأنهوا الربع الأول بفارق 19 نقطة، بنتيجة 36-17، بفضل الفاعلية الهجومية والتنوع في التسجيل من داخل القوس وخارجه.

وشهد الربع الثاني تحسناً في أداء الفريق الكويتي، الذي نجح في مجاراة منافسه وتقليص الفارق تدريجياً، إلا أن شباب الأهلي حافظ على تقدمه، وأنهى الشوط الأول بنتيجة 57-40.

وواصل القرين محاولاته للعودة خلال الربع الثالث، وسجل 28 نقطة مقابل 23 لشباب الأهلي، ليقلص الفارق إلى 12 نقطة، لكن الفرسان استعاد زمام المبادرة في الربع الأخير، مستفيداً من تألق جاز روبنسون وجاز فيرغيسون، ليحسم المواجهة بفارق 17 نقطة، بنتيجة 101-84.

وتُوّج جاز روبنسون بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من الأب أنطونيوس عوكر، رئيس نادي الأنطوني بعبدا اللبناني، بعدما قدم أداءً لافتاً سجل خلاله 34 نقطة، إلى جانب 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وأضاف جاز فيرغيسون 15 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، فيما سجل حامد عبداللطيف 22 نقطة و6 تمريرات حاسمة، وقيس عمر 10 نقاط و9 متابعات.

وفي صفوف القرين، برز غلين كوزي بتسجيل 20 نقطة و6 تمريرات حاسمة، وأضاف لوف روبنسون 20 نقطة، فيما حقق وايفرلي أوستن 15 نقطة و16 متابعة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم ضم طه الحاشدي واللبناني زياد طنوس والسوري محي الدين خطاب.