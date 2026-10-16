بني ياس يتصدر الجولة الختامية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي - البيان

انطلقت، الجمعة، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في موسم شهد إقامة سبع جولات في مختلف إمارات الدولة، وسط منافسة قوية لحسم لقب الموسم على مستوى الأندية والأكاديميات.

وشهد اليوم الأول منافسات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة للرجال والسيدات، مع تصاعد المنافسة على النقاط الحاسمة في الترتيب العام، فيما تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو ترتيب منافسات اليوم الأول، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثاني، ونادي العين في المركز الثالث.

وحضر المنافسات الشيخ هزاع بن عيسى بن زايد آل نهيان، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، وحميد محمد الكتبي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الرعاة والأندية والأكاديميات المشاركة.

وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير بيئة تنافسية مستدامة تسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال، وتعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو، بما يجسد الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ويسهم في بناء أجيال تتمتع بقيم الانضباط والصبر والتحمل والشجاعة والتركيز، وقادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.

وأكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن البطولة تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة، من خلال ربط القاعدة الواسعة للممارسين بمنظومة إعداد الأبطال، وتعزيز قدرة الأندية والأكاديميات على اكتشاف المواهب ورعايتها وفق برامج طويلة المدى.

وقال إن الاتحاد يحرص منذ انطلاق البطولة على أن تكون المنافسات المنتظمة أساساً لتطوير المستوى الفني، وأن تتحول نتائج الجولات إلى مؤشرات عملية تساعد الأندية على تقييم برامجها والارتقاء بكفاءة إعداد لاعبيها، مؤكداً أن اقتراب تتويج أبطال الموسم يعكس نجاح هذا النهج في تعزيز التنافس بين الأندية، ورفع جاهزية اللاعبين، وتوسيع قاعدة المواهب المؤهلة لتمثيل الدولة في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن استدامة الإنجازات الإماراتية في رياضة الجوجيتسو تنطلق من قوة المنافسات المحلية، وقدرة الأندية على إعداد أجيال متعاقبة من اللاعبين، مشيراً إلى مواصلة تطوير البطولات بما يضمن انتظام المشاركات، وتكافؤ الفرص، وتوفير مسارات واضحة للتدرج الرياضي، بما يعزز ريادة الإمارات على الساحة العالمية.

من جانبه، قال سانتياغو ريبامار، مدرب نادي بني ياس للجوجيتسو، إن المرحلة الحاسمة من الموسم تتطلب إدارة دقيقة لجاهزية اللاعبين والمحافظة على تركيزهم، في ظل تقارب النتائج وتأثير كل نزال في ترتيب الأندية.

وأوضح أن الجهاز الفني اعتمد على تحليل أداء اللاعبين في الجولات السابقة، ومعالجة الجوانب الفنية، والتدريب على المواقف الحاسمة، إلى جانب الإعداد الذهني، بما يساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم بعيداً عن ضغوط حسابات الترتيب.

وأكد سعد علي عبدالله، لاعب نادي الجزيرة والحاصل على برونزية فئة الأساتذة لوزن 85 كجم، أن الجولة الختامية تمثل محطة مفصلية في سباق الأندية على لقب الموسم، مشيراً إلى أن كل لاعب يسعى إلى الإسهام في تعزيز رصيد ناديه من النقاط.

وقال إن جميع لاعبي نادي الجزيرة عملوا طوال الموسم بروح الفريق من أجل دعم موقع النادي في الترتيب العام، مؤكداً أن الخبرة التي يمتلكها لاعبو فئة الأساتذة تسهم في تحقيق أهداف الفريق وإنهاء الموسم بأفضل صورة.

وشهدت مدرجات صالة «مبادلة أرينا» حضوراً جماهيرياً لافتاً من الأسر والمشجعين الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين، في مشهد يعكس اتساع القاعدة المجتمعية لرياضة الجوجيتسو، والدور الذي تؤديه البطولة في ترسيخ ثقافة الرياضة وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع.

وتتواصل المنافسات السبت بإقامة نزالات فئة البراعم للبنين والبنات، على أن تختتم البطولة بعد غدٍ الأحد بمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، يعقبها تتويج الأندية والأكاديميات الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام لفئتي البدلة ودون البدلة.