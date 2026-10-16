راشد آل علي يحتفظ بعضوية تنفيذي دولي الكاراتيه

احتفظ راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه (WKF) للدورة الانتخابية (2026-2030)، وذلك عقب اعتماد تعيينه رسمياً خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الذي عقد صباح الجمعة بمدينة بيلسكو-بياوا البولندية.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع احتضان بولندا لفعاليات بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، المقامة خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، ليشكل ترسيخاً للمكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الإمارات في منظومة الرياضة العالمية.

ويعكس إعادة تجديد الثقة في راشد آل علي مدى الكفاءة الإدارية والخبرة الميدانية التي يتمتع بها أبناء الإمارات في إدارة الهيئات الرياضية القارية والدولية، كما يُعد محطة استراتيجية لدعم مسيرة الكاراتيه الإماراتي، وتعزيز دور الدولة الفاعل في صناعة القرار الرياضي وترسيخ حضور اللعبة وتطويرها على الساحة العالمية.

ويُثبت هذا الاستمرار الدولي نجاح الرؤية الإماراتية في تمكين القيادات الوطنية للوصول إلى أعلى المنصات والهيئات الدولية، بما يعزز من المكتسبات الرياضية للدولة ويدعم تطلعاتها المستقبلية في المحافل العالمية.

وتُعد هذه الثقة الدولية امتداداً لمسيرته الرياضية والإدارية، ومناسبة جديدة للاعتزاز بالدور الرائد الذي يلعبه أبناء الإمارات في تولي مواقع المسؤولية القيادية في مختلف الاتحادات الرياضية الدولية ورفع علم الدولة في شتى الميادين.