دبي للسلة يقهر ميلانو في عقر داره ويحقق فوزه الرابع في «اليوروليغ»

واصل دبي لكرة السلة نتائجه الإيجابية في الدوري الأوروبي «اليوروليغ»، بعدما تغلّب على مضيفه أولمبيا ميلانو الإيطالي بنتيجة 101-97، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على صالة «ميديولانوم فوروم» في ميلانو، ضمن منافسات الجولة السادسة، محققاً فوزه الرابع في المسابقة والثاني توالياً خارج أرضه، بعد انتصاره على باسكونيا الإسباني.

وفرض دبي أفضليته على معظم فترات المباراة، ووسع الفارق إلى 15 نقطة بنهاية الربع الثالث، قبل أن يواجه انتفاضة متأخرة من أصحاب الأرض، الذين استغلوا تراجع تركيز ضيوفهم لتقليص الفارق إلى أربع نقاط، دون أن يتمكنوا من قلب النتيجة.

وبدأ ميلانو المباراة بقوة، وتقدم في الدقائق الأولى، لكن دبي سرعان ما استعاد توازنه وانتزع الربع الأول بنتيجة 29-23، قبل أن يحسم الثاني 27-26، لينهي الشوط الأول متقدماً 56-49.

وعزز دبي تفوقه في الربع الثالث، الذي حسمه 27-19، ليرفع الفارق إلى 15 نقطة (83-68)، مستفيداً من فاعليته الهجومية ودقة تسديداته من خارج القوس.

وتغيرت موازين المباراة في الربع الأخير، بعدما تراجع أداء دبي وأهدر لاعبوه عدداً من الرميات الحرة، ما سمح لميلانو بالعودة تدريجياً وتقليص الفارق، وحسم الربع بنتيجة 29-18، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.

وشكلت الرميات الثلاثية أحد أبرز مفاتيح فوز دبي، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 12 رمية من أصل 22 محاولة بنسبة نجاح بلغت 54.5%، مقابل 28.6% لميلانو، فيما بلغت نسبة نجاح تسديداته الميدانية 64.9% مقابل 49.2% لمنافسه.

وأشاد الإسباني تشافي باسكوال، مدرب دبي، بأداء لاعبيه، لكنه انتقد تراجع التركيز في الدقائق الأخيرة، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة للغاية دفاعياً وهجومياً، باستثناء الدقائق الثلاث الأولى والخمس الأخيرة. نسير في الاتجاه الصحيح، خصوصاً من الناحية الهجومية».

وأضاف: «فقدنا تركيزنا في الدقائق الخمس الأخيرة، وأهدرنا ست رميات حرة، ما منح ميلانو فرصة للعودة، لكننا نجحنا في تحقيق فوز مهم، هو الثاني على التوالي خارج أرضنا».

وأكد باسكوال أن فريقه لا يزال بحاجة إلى تطوير أدائه، مشدداً على ضرورة المحافظة على التركيز طوال المباراة، في ظل صعوبة المنافسة في المسابقة القارية.

وبرز الأمريكي دوين بيكن في صفوف دبي، ونال إشادة مدربه الذي أثنى على دوره القيادي وفاعليته الهجومية، معتبراً أنه كان أحد أبرز عناصر الفوز.

من جهته، حذر بيكن من تكرار الأخطاء التي كادت تكلف فريقه الانتصار، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة وقاتلنا بقوة، لكن كرة السلة تُلعب على مدى 40 دقيقة وليس 35 دقيقة فقط. علينا أن نتعلم كيف ننهي المباريات بالقوة نفسها التي نبدأ بها».

وأضاف: «كنا متقدمين بفارق يقارب 20 نقطة، لكن ميلانو نجح في تقليصه إلى ثلاث أو أربع نقاط. يجب أن نستفيد من هذه التجربة وألّا نسمح بتكرارها».

وشدد بيكن على أهمية الانتصارات خارج الأرض في سباق المنافسة باليوروليغ، قائلاً: «نعرف ما نستطيع تقديمه على أرضنا، لكن الفوز خارج ملعبنا بالغ الأهمية، لأن اللعب أمام جماهير المنافسين ليس سهلاً».

ورفع دبي بهذا الانتصار رصيده إلى أربعة انتصارات مقابل خسارتين في ست مباريات، مواصلاً نتائجه الإيجابية في المسابقة القارية.