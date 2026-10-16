299 لاعباً ولاعبة في «أبوظبي الدولية المفتوحة للجودو»

أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 169 لاعبا ولاعبة من فئتي الأشبال والناشئات في منافسات بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة، التي تقام بصالة الاتحاد في بني ياس يومي السبت والأحد.

وأكد الاتحاد اعتماد مشاركة 299 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات، يمثلون 17 فريقا من الأندية والأكاديميات في الدولة، ضمن فئات تحت 15 و18 و21 عاما.

وأوضح أن البطولة ستتيح تقييم اللاعبين واختيار عناصر المنتخبات العمرية، استعداداً لكأس آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان من 28 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، تليها بطولة غرب آسيا في عمّان أيضاً من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، ثم بطولة العالم للناشئين في أوزبكستان من 25 إلى 28 نوفمبر 2026.

وأشار إلى استكمال جميع الترتيبات واعتماد القوائم النهائية للمشاركين في منافسات يومي السبت والأحد، عقب إغلاق باب التسجيل وفق الشروط الفنية المحددة، موضحاً أن منافسات اليوم الثاني ستشهد مشاركة 130 لاعبا ولاعبة.