21 فعالية رياضية كبرى تعزز حضور دبي على الساحة العالمية



تستضيف دبي أكثر من 21 فعالية رياضية كبرى قبل نهاية العام الحالي، تتوزع بين بطولات عالمية ومنافسات دولية وفعاليات مجتمعية، في برنامج يمتد حتى نهاية ديسمبر، ويعزز مكانتها وجهةً رئيسة للرياضة العالمية، بفضل قدرتها على استقطاب أبرز البطولات في مختلف الألعاب، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ممارسة الرياضة أسلوب حياة.



وتشمل الأجندة بطولات في الغولف والبادل وكرة السلة الثلاثية والرجبي والترايثلون والرياضات البحرية والفنون القتالية، فضلاً عن منافسات رياضة أصحاب الهمم، فيما يشكل تحدي دبي للياقة، الذي ينطلق في 31 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، أحد أبرز محاور النشاط الرياضي المجتمعي، من خلال سلسلة فعاليات متنوعة، تشمل مختلف الرياضات.



وتكتسب هذه الأجندة أهمية خاصة، مع استضافة دبي أحداثاً تجمع نخبة الرياضيين المحترفين، في مقدمها البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، ودبي بريميير بادل، وجائزة دبي الكبرى للإبحار، وسباعيات دبي للرغبي، إلى جانب القمة العالمية للرياضة، التي تختتم بها دبي برنامجها الرياضي الحافل في 28 و29 ديسمبر.



وتعكس كثافة الفعاليات وتنوعها، توجه دبي إلى الجمع بين استضافة المنافسات الاحترافية، وتنظيم الأنشطة المجتمعية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرياضية، وقدرتها التنظيمية وموقعها مركزاً دولياً للسياحة والأعمال.



نوفمبر.. شهر البطولات العالمية

يتصدر تحدي دبي للياقة المشهد الرياضي، مع انطلاق نسخته العاشرة في 31 أكتوبر، مقدماً برنامجاً يمتد شهراً كاملاً، ويتضمن فعاليات رياضية مفتوحة للجمهور، في عدد من أبرز المواقع والمعالم السياحية بالإمارة.



وتبرز ضمن البرنامج فعالية «دبي رايد» لركوب الدراجات الهوائية في الأول من نوفمبر، تليها فعالية دبي للتجديف وقوفاً على الألواح في 7 و8 منه، قبل أن يتحول شارع الشيخ زايد إلى مضمار مفتوح للجري خلال تحدي دبي للجري 22 نوفمبر، فيما تقام فعالية «دبي يوغا» في 29 منه، بالتزامن مع ختام تحدي دبي للياقة.



وعلى مستوى البطولات الدولية، يقام رالي دبي الدولي «باها» من 5 إلى 8 نوفمبر، أحد أبرز الفعاليات الرياضية العالمية للسيارات والدراجات النارية في الصحراء، ويُعد الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة.



كما تستضيف دبي إحدى جولات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية «فيبا 3×3»، في 6 و7 نوفمبر، وهي منافسات تعتمد على السرعة والمهارات الفردية والعمل الجماعي في مباريات قصيرة، وتمنح الجماهير فرصة متابعة أحد الأشكال المتنامية لكرة السلة على المستوى الدولي.



تتجه الأنظار بعد ذلك إلى منافسات «دبي بريميير بادل» من 8 إلى 15 نوفمبر، ضمن سلسلة البطولات الدولية للمحترفين، في تأكيد للحضور المتزايد لهذه الرياضة في دبي، بعدما تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من الألعاب الأكثر انتشاراً على مستوى الممارسة والاستثمار في المنشآت الرياضية.



الغولف والترايثلون في الواجهة

وتستضيف دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تمثل المحطة الأخيرة للموسم، وتشهد حسم الصراع على لقب الترتيب العام، في واحدة من أبرز البطولات التي رسخت ارتباط الإمارة برياضة الغولف العالمية.



وتقام البطولة في عقارات جميرا للغولف، حيث تتنافس نخبة من أبرز لاعبي الجولة الأوروبية على اللقب، في حدث يمنح دبي حضوراً بارزاً على خريطة الغولف العالمي، ويعكس استمرارية استضافتها لمنافسات هذه الرياضة على أعلى المستويات.



وفي الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، تستضيف دبي النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي T100»، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، في بطولة تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري، وتتيح في الوقت نفسه فرصاً لممارسة الرياضة في إطار تنافسي ومجتمعي.

وتبرز البطولة ضمن الفعاليات التي تجمع بين الاحتراف والمشاركة المجتمعية، مستفيدة من المواقع المفتوحة في دبي، والبنية التحتية المخصصة لرياضات التحمل.



وفي 14 نوفمبر، تدخل الفنون القتالية المختلطة على خط الأحداث الرياضية، مع إقامة مواجهة ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، تجمع الروسي فاديم نيمكوف بمواطنه دينيس بيلوستيني، على صالة كوكا كولا أرينا.



وأعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، سبتمبر الماضي، إقامة النزال الذي يجمع نيمكوف، صاحب السجل الذي يتضمن 20 انتصاراً، مقابل هزيمتين، ونزال واحد دون نتيجة، وبيلوستيني الذي حقق 15 فوزاً مقابل أربع هزائم.



من البحر إلى ملاعب الرجبي

وتنتقل الإثارة إلى الواجهة البحرية، مع استضافة جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار يومي 21 و22 نوفمبر، ضمن منافسات بطولة «سيل جي بي» الدولية، التي تعتمد على قوارب شراعية عالية السرعة، وتقنيات متطورة، وتجمع بين المهارات البحرية والدقة التكتيكية.



وتعزز استضافة هذه البطولة موقع دبي على خريطة الرياضات البحرية الدولية، مستفيدة من شواطئها ومرافقها وقدرتها على تنظيم المنافسات في مواقع مفتوحة، تستقطب اهتمام الجمهور.



وتشهد الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، إقامة سباعيات دبي للرجبي، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية السنوية في المنطقة، والتي اكتسبت على مدار عقود مكانة خاصة في أجندة الرجبي الدولية، وتحولت إلى مهرجان رياضي وترفيهي يجمع المنافسات الاحترافية والأنشطة المصاحبة.



وفي الفترة نفسها، تستضيف دبي منافسات «هايروكس» يومي 27 و28 نوفمبر، التي تمزج بين الجري وتمارين القوة والتحمل البدني، في رياضة تشهد انتشاراً دولياً متزايداً.



كما تحتضن منطقة حتا سباق «ألترا تريل دبي» للجري الجبلي، يومي 27 و28 نوفمبر، مستفيدة من طبيعتها الجبلية ومساراتها المتنوعة، في حدث يبرز قدرة دبي على تنظيم منافسات رياضية خارج المنشآت التقليدية، ويدعم حضور حتا وجهةً لرياضات المغامرة والتحمل.



رياضة أصحاب الهمم تحضر بقوة

وتخصص دبي مساحة مهمة لرياضة أصحاب الهمم ضمن أجندتها الدولية، من خلال استضافة بطولة فزاع الدولية الأولى للدراجات البارالمبية، من 18 إلى 22 نوفمبر، في حدث يندرج ضمن جهود دبي لتطوير المنافسات الرياضية المخصصة لأصحاب الهمم.



وتتواصل هذه الاستضافة في ديسمبر، مع النسخة التاسعة من بطولات فزاع العالمية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، المقررة من 5 إلى 11 ديسمبر، والتي تشكل محطة دولية لرياضة الرماية بالقوس، وتؤكد استمرارية حضور دبي في تنظيم بطولات أصحاب الهمم.



كما تستضيف دبي خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر المقبل، النسخة الأولى من بطولة فزاع الخليجية للشطرنج للصم، بمشاركة نخبة من لاعبي الشطرنج الصم من دول مجلس التعاون الخليجي، في حدث رياضي يهدف إلى إبراز مهاراتهم وقدراتهم التنافسية، وتعزيز حضور رياضة الشطرنج لدى أصحاب الهمم على المستوى الخليجي، بما يعكس اهتمام دبي بتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وإتاحة الفرص لمختلف فئات المجتمع.



وتعكس بطولات فزاع لأصحاب الهمم التنوع الذي يميز الأجندة الرياضية لدبي، وعدم اقتصار استضافاتها على الألعاب الجماهيرية، في ظل اهتمامها برياضات تتطلب تجهيزات فنية وتنظيمية متخصصة.



ديسمبر.. الرياضة النسائية والبحرية تختتمان الموسم

وتواصل دبي استضافة البطولات الدولية خلال ديسمبر، بدءاً بكأس العالم للترايثلون للسيدات في السادس منه، على شاطئ الممزر، في حدث يجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري، ويمنح الرياضة النسائية حضوراً بارزاً ضمن الأجندة الدولية لدانة الدنيا.

وتشكل البطولة محطة مهمة في روزنامة الاتحاد الدولي للترايثلون، وتعزز جهود دبي في تطوير الرياضة النسائية، واستقطاب المنافسات الدولية المتخصصة.



وتعود الرياضات البحرية إلى الواجهة، مع إقامة جائزة دبي الكبرى ضمن بطولة العالم لزوارق «إكس كات»، من 10 إلى 13 ديسمبر، في منافسات تجمع بين السرعة والمهارة الفنية، وتضيف إلى رصيد الإمارة في استضافة بطولات الزوارق السريعة.



وتختتم دبي أجندتها بأحد أبرز الأحداث الرياضية، من خلال استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية للرياضة يومي 28 و29 ديسمبر، تحت شعار «نوحد العالم عبر الرياضة»، بتنظيم مجلس دبي الرياضي.



وتوفر القمة منصة دولية لمناقشة مستقبل القطاع الرياضي، وتطوير صناعة الرياضة والاستثمار والابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب التحديات المرتبطة بإدارة المؤسسات الرياضية، وتنظيم البطولات الكبرى، في امتداد لدور دبي الذي لا يقتصر على استضافة المنافسات، بل يشمل المساهمة في رسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية.



وتبرز الأجندة الرياضية للربع الأخير من العام، قدرة دبي على الجمع بين الرياضة الاحترافية والمجتمعية، ورياضة أصحاب الهمم، فضلاً عن استضافة الأحداث المتخصصة والملتقيات الدولية، بما يعزز مكانتها مركزاً للرياضة والسياحة والاستثمار.