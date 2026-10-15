برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن ينطلق 22 أكتوبر

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم اتحاد سباقات الهجن مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويسلط المهرجان، الذي يقام في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة، الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، والسير على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم سباقات الهجن وتعزيز استمراريتها عبر الأجيال.

ويحظى قطاع سباقات الهجن بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار التوجيهات الرامية إلى الارتقاء بهذه الرياضة التراثية وتعزيز حضورها من خلال تنظيم الفعاليات والسباقات التي تسهم في صون الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.

ويتضمن المهرجان 104 أشواط لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع، تتنافس خلالها المطايا على 12 رمزا، بواقع أربعة رموز لكل فئة.

ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين، فيما شهدت النسخ السابقة مشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وحققت نجاحا لافتا.