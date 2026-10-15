بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون تطلق سباقات مجتمعية وبرنامجاً للناشئين

تستضيف جزيرة الحديريات منافسات بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات أبوظبي 2026، المدعومة من شركة «طاقة»، خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي من مختلف أنحاء العالم للتنافس على ألقاب العالم في ست فئات، في أول استضافة للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتشهد البطولة، التي تنظمها «مدن» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، إطلاق برنامج للسباقات المجتمعية يتيح للعائلات والرياضيين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية المشاركة في أجواء البطولة العالمية، من خلال برنامج الركض المجتمعي وفعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم»، المقررة يوم 21 نوفمبر، بما يمنح المشاركين فرصة عبور خط النهاية نفسه الذي يشهده أبطال العالم.

ويتضمن برنامج الركض المجتمعي سباقات ترفيهية غير خاضعة للتوقيت لمسافتي كيلومتر واحد و3 كيلومترات، تناسب العائلات والأصدقاء، إلى جانب سباقات خاضعة للتوقيت لمسافتي 5 و10 كيلومترات للراغبين في تسجيل أرقام شخصية.

كما تستحدث البطولة فعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم»، التي تستهدف المشاركين من عمر 4 إلى 16 عاماً، وتتيح لهم خوض تجربة متكاملة في السباحة وركوب الدراجات والجري على المسار نفسه الذي يتنافس عليه نخبة الرياضيين العالميين، وتشمل الفعالية ست فئات عمرية بمسافات تتناسب مع كل فئة، إضافة إلى سباق تتابع للناشئين للفرق المكونة من شخصين أو ثلاثة، بهدف تعريف الأجيال الناشئة برياضة الترايثلون في أجواء بطولة عالمية.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن أبوظبي رسخت مكانتها وجهةً عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الأحداث تتمثل في الأثر المجتمعي المستدام الذي تتركه خارج نطاق المنافسات الاحترافية.

وأضاف أن الشراكة مع «مدن» في البرنامج المجتمعي المصاحب للبطولة تستهدف توظيف هذه المنصة العالمية لتعزيز المشاركة الرياضية بين أفراد المجتمع، وتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على سكان دولة الإمارات.

وفي جانب الاستدامة، تستهدف «مدن»، الجهة المستضيفة للبطولة، الحصول للمرة الأولى على التصنيف الذهبي ضمن شهادة الفعاليات المستدامة للاتحاد الدولي للترايثلون، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات المصاحبة، تشمل حملة لتنظيف شاطئ جزيرة الحديريات، ضمن البرنامج الشامل للاستدامة الخاص بالبطولة.

وأكد بيل أوريغان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «مدن»، أن المشاركة المجتمعية والاستدامة تمثلان ركيزتين أساسيتين في نهج الشركة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مشيراً إلى أن سباقات الجري المجتمعية وفعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم» تتيحان لأفراد المجتمع فرصة المشاركة في حدث رياضي عالمي وخوض تجربة تضاهي بطولات العالم.

وأضاف أن الهدف يتمثل في تقريب المجتمع من الرياضات العالمية، وتقديم تجربة تتجاوز المنافسات المخصصة للنخبة، بما يعزز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع. كما يشهد الأسبوع الجاري إطلاق التطبيق الرسمي لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون متعدد الرياضات 2026، الذي يوفر للرياضيين والمشجعين والزوار خدمات تتبع المشاركين، إلى جانب معلومات متكاملة عن فعاليات البطولة طوال فترة إقامتها.

وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات الجري لمسافات كيلومتر واحد و3 و5 و10 كيلومترات، إضافة إلى فعالية «ترايثلون الحديريات للجيل القادم»، مع إتاحة التسجيل المسبق للجمهور نظراً لمحدودية المقاعد.