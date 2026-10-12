الإمارات تشارك بـ43 لاعباً ولاعبة في الألعاب الآسيوية البارالمبية باليابان

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن تشكيل بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي-ناغويا 2026»، المقررة في اليابان خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

تضم البعثة 43 لاعباً ولاعبة، بواقع 30 لاعباً و13 لاعبة، يشاركون في 8 رياضات هي ألعاب القوى، ورفعات القوة، والرماية، والدراجات، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة، والبوتشيا، والقوس والسهم.

يترأس البعثة محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية وذيبان سالم المهيري مديرا لها.

وأكدت اللجنة استكمال برنامج إعداد المنتخبات من خلال معسكرات خارجية وتجمعات تدريبية داخلية، بما يعزز جاهزية اللاعبين واللاعبات للمنافسة وتحقيق نتائج مميزة في الدورة.