شرطة دبي تتوج الفائزين في النسخة الأولى لبطولة «الترايثلون»

توّجت القيادة العامة لشرطة دبي، الفائزين في النسخة الأولى لبطولة «شرطة دبي للترايثلون»، التي أُقيمت أمس الأحد، في حديقة شاطئ الممزر، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، والتي تُعتبر أيضاً إحدى الجولات التأهيلية لبطولة العالم في هامبورغ، المزمع عقدها من 8 إلى 12 سبتمبر 2027.

وشهد تتويج الفائزين، اللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد الدكتور جاسم محمد حسن، وعدد من الضباط والمعنيين والشركاء.

توّجت شرطة دبي الفائزين في فئة «الانطلاقة الأولمبية»، حيث فاز بالمركز الأول على مستوى الرجال، فيليب أزيفيدوا، فيما فاز بالمركز الثاني ألكسندر نيفيدوف، وحلّ دانيال نيتو في المركز الثالث، فيما فاز على مستوى السيدات في الفئة ذاتها إيميلا مانجيلينا بالمركز الأول، وجاءت تونيا ماكاري في المركز الثاني، وديليث ويليمز في المركز الثالث.

وفي فئة «الانطلاقة العادية» للرجال، فقد فاز بالمركز الأول سمير فارما، فيما جاء جامي إدموندز في المركز الثاني، وجوليرم كونكالفيس في المركز الثالث، وأما على مستوى السيدات في الفئة ذاتها، فازت يولينا فيلتوفا بالمركز الأول، وجاءت لاورا فريند في المركز الثاني، وجالرولتي ثوريستون في المركز الثالث.

أما في فئة «الانطلاقة السريعة»، ففاز بالمركز الأول على المستوى الفردي للرجال بلاك هارينغتون، وجاء توبي هارس في المركز الثاني، وأحمد الحاج في المركز الثالث، أما في الفئة ذاتها على مستوى السيدات، ففازت نيكا سفاجوسا بالمركز الأول، فيما جاءت إيزابيلا جومبليتون في المركز الثاني، وليو نيكول في المركز الثالث.

مستوى الفرق

أما على مستوى الفرق في فئة «الانطلاقة الأولمبية»، ففاز فيها فريق «شرطة دبي 3»، فيما جاء فريق «دبي ريزدنسي» في المركز الثاني، وفريق «أكا إندورنس» في المركز الثالث.

وفاز في فئة «سبرينت تتابع»، فريق «شرطة دبي 1»، فيما جاء فريق أبطال القمة في المركز الثاني، وفريق «تاس دبي» في المركز الثالث، وأما في فئة «الانطلاقة السريعة تتابع»، ففاز بالمركز الأول فريق «رد جوشوا»، وجاء فريق «تاس دبي 1» في المركز الثاني، فيما حلّ فريق «أوموريا» في المركز الثالث.

فئة الصغار

وعن فئة الصغار في «الانطلاقة السريعة»، فاز ماركو سوزولينو بالمركز الأول، وبرادلي جامس بالمركز الثاني، فيما جاء أوليفر فريند في المركز الثالث، أما على مستوى الفتيات، ففازت لورا سفاجوسا بالمركز الأول، وجاءت كايتنا لورانسا في المركز الثاني، فيما حلت ليلى بوليس في المركز الثالث.

كما تضمن التتويج تكريم جميع الفائزين من مختلف الفئات العمرية في البطولة، التي تتضمن نوعين من المشاركة، على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق.

يذكر أن بطولة شرطة دبي للترايثلون تُعتبر ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.