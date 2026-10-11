دبي للسلة يحول تأخره أمام كلوج نابوكا إلى فوز ثانٍ في الدوري الأدرياتيكي

حول نادي دبي لكرة السلة تأخره بفارق تسع نقاط أمام مضيفه كلوج نابوكا الروماني إلى فوز 92-85، الأحد، على صالة «بي تي أرينا» في رومانيا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الأدرياتيكي، محققاً انتصاره الثاني توالياً في المسابقة.

وحافظ دبي على سجله خالياً من الهزائم بانتصارين من مباراتين، فيما مُني كلوج نابوكا بخسارته الأولى مقابل فوز واحد.

وعانى دبي خلال الشوط الأول أمام أصحاب الأرض الذين فرضوا أفضليتهم الهجومية في الربع الثاني، وأنهوا النصف الأول من المباراة متقدمين بفارق تسع نقاط 45-36.

لكن دبي انتفض بعد الاستراحة، وفرض سيطرته على الربع الثالث الذي سجل خلال دقائقه الست الأولى 21 نقطة مقابل ست فقط لمنافسه، ليقلب تأخره إلى تقدم 57-51، قبل أن يوسع الفارق إلى تسع نقاط مع نهاية الربع بنتيجة 68-59.

وسجل دبي 32 نقطة في الربع الثالث مقابل 14 للفريق الروماني، مستفيداً من تحسن فاعليته الهجومية، وحافظ على تقدمه في الربع الأخير رغم محاولات أصحاب الأرض تقليص الفارق، ليحسم المواجهة بفارق سبع نقاط.

وأشاد مدرب دبي، الإسباني تشافي باسكوال، بصلابة لاعبيه الذهنية وقدرتهم على تجاوز البداية الصعبة، معتبراً أن التحسن الهجومي في الشوط الثاني كان مفتاح الفوز.

وأوضح باسكوال، أن فريقه صنع فرصاً جيدة خلال الشوط الأول، لكنه أهدر العديد من التسديدات المفتوحة والفرص السهلة تحت السلة، قبل أن يستعيد فاعليته بعد الاستراحة ويسجل 56 نقطة في الشوط الثاني.

ولفت باسكوال إلى أن فريقه نجح في تسجيل 92 نقطة رغم اكتفائه بخمس ثلاثيات من أصل 22 محاولة، معتبراً أن ذلك يعكس تعدد الحلول الهجومية وقدرة اللاعبين على التعامل مع المباريات الصعبة خارج أرضهم.

واختير لاعب دبي فيليب بيتروشيف أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل سبع نقاط والتقط ست كرات مرتدة وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، محققاً معدل تقييم بلغ 19 نقطة.

وقال بيتروشيف إن فريقه نجح في استعادة توازنه بعد خسارته السابقة، موضحاً أن اللاعبين افتقدوا الحيوية خلال الشوط الأول، قبل أن يرتفع نسق أدائهم بعد الاستراحة، ما سمح لهم بفرض تفوقهم وحسم المواجهة، معتبراً أن الانتصار يشكل دفعة معنوية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة في الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ».