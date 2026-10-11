اعتماد مشاركة 53 فريقاً في بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد بالعين

تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، التي ينظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بصالة ألعاب هيلي للتزلج بمنطقة العين، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة 53 فريقاً في فئات الرجال والسيدات والناشئين.

وأعلنت اللجنة المنظمة وجود 32 فريقاً في فئتي الناشئين المحلية والدولية، ضمن المراحل السنية تحت 8 و10 و13 و16 عاماً، إلى جانب 17 فريقاً في منافسات الرجال بمختلف فئاتها، و4 فرق في فئة السيدات للهواة.

وأكد حمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن حجم المشاركة في النسخة الحالية يُعد الأكبر منذ انطلاق البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للرياضات الشتوية، مشيراً إلى حرص النادي على إشراك فرق الناشئين ورعاية المواهب الواعدة وصقل قدراتها الفنية.

وقال يحيى الجنيبي، مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي: إن الفرق المشاركة أجرت تدريباتها وفق البرنامج المقرر، على أن تقام المنافسات وفق أنظمة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، بجانب استحداث فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة.