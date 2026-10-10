أحمد عدلي يقود مشروع «دبي للشطرنج» لاكتشاف المواهب

أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة تعيين المصري أحمد عدلي، بطل العالم السابق للشباب، كبيراً لمدربي النادي ومشرفاً على أكاديمية دبي للشطرنج، في إطار إعادة هيكلة جهازه الفني وتطوير برامج اكتشاف المواهب وإعداد اللاعبين للمنافسة على الألقاب الدولية.

ويأتي التعاقد مع عدلي، الذي أصبح عام 2007 أول لاعب عربي وأفريقي يتوج ببطولة العالم للشباب تحت 20 عاماً، ضمن خطة أقرها مجلس إدارة النادي برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي مطلع صيف العام الحالي، تستهدف تطوير منظومة التدريب في قطاعي الناشئين والشباب والاستعانة بخبرات دولية لرفع المستوى الفني للاعبين.

وباشر عدلي مهامه بإعادة تشكيل الجهاز الفني واختيار المدربين، إلى جانب مراجعة البرامج التدريبية ووضع مسارات متخصصة لتأهيل اللاعبين الموهوبين، وفق مناهج تراعي الفئات العمرية والمستويات الفنية المختلفة.

ويُعد عدلي من أبرز لاعبي الشطرنج العرب والأفارقة، بعدما أحرز لقب بطولة العالم للشباب في أرمينيا عام 2007، بعد عامين من حصوله على لقب الأستاذ الدولي الكبير، كما توج ببطولة أفريقيا الفردية مرات عدة، قبل أن يخوض تجربة في التدريب وإدارة الأكاديميات وتطوير المواهب.

وأكد خالد علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، أن التعاقد مع عدلي يندرج ضمن استراتيجية تستهدف بناء قاعدة من اللاعبين القادرين على المنافسة دولياً، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق نتائج على المدى القصير.

وقال: «نؤمن بأن صناعة الأبطال تبدأ من اكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير البيئة التدريبية المناسبة لصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم».

وأضاف أن اختيار المدرب المصري يهدف إلى الاستفادة من خبراته ونقل المعرفة إلى اللاعبين والمدربين، مشدداً على أن «طموحات مجلس الإدارة تتجاوز تحقيق النتائج الآنية إلى تأسيس منظومة تدريبية مستدامة تضمن استمرارية الإنجازات».

وأوضح الفلاسي أن أكاديمية دبي للشطرنج ستشكل المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية، من خلال تطوير برامج اكتشاف المواهب وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المتخصصة.

120 لاعباً في تحدي الأكاديميات

وفي أولى خطوات تنفيذ البرنامج الجديد، يستعد النادي لتنظيم النسخة الأولى من بطولة «تحدي أكاديميات الشطرنج» من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف إمارات الدولة.

وتخصص المنافسات للاعبين دون 18 عاماً ممن يقل تصنيفهم الدولي عن 2000 نقطة، على أن يشارك فيها 15 لاعباً ولاعبة من قطاع الموهوبين بأكاديمية دبي للشطرنج، إلى جانب لاعبي نحو 13 أكاديمية مسجلة في دبي وأكاديميات أخرى من مختلف إمارات الدولة.

وتهدف البطولة إلى منح اللاعبين الناشئين فرصاً إضافية للاحتكاك والمنافسة، وقياس تطور مستوياتهم الفنية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الأكاديميات وتوسيع قاعدة الممارسين.

واعتبر الفلاسي أن البطولة تشكّل اختباراً عملياً للنهج الجديد الذي يتبنّاه النادي في إعداد اللاعبين، مؤكداً مواصلة الاستثمار في برامج التدريب واستقطاب الكفاءات الفنية، بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والعالمية.