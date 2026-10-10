شباب الأهلي وشرطة حلب يفتتحان البطولة الدولية للسلة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة 2026، برنامج مباريات النسخة المرتقبة التي تستضيفها صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، بمشاركة 8 أندية عربية وآسيوية، خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة بضيافة نادي شباب الأهلي، وبرعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وتنظيم شركة «غلوبال أكتيف سبورتس».

وتضم البطولة مجموعتين، يتصدر شباب الأهلي المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الأنطوني اللبناني والقرين الكويتي وشرطة حلب السوري، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الرياضي بيروت اللبناني والأهلي المصري وأنغاس الفلبيني والوصل الإماراتي.

ويقص شباب الأهلي، مستضيف البطولة، شريط المنافسات بمواجهة شرطة حلب السوري، يوم الخميس 15 أكتوبر، تليها مباراة القرين الكويتي والأنطوني اللبناني، فيما يلتقي الرياضي بيروت مع الوصل في ختام مباريات اليوم الأول.

وتتواصل المنافسات يوم الجمعة 16 أكتوبر، بثلاث مباريات تجمع القرين مع شباب الأهلي، والأنطوني مع شرطة حلب، والأهلي المصري مع أنغاس الفلبيني.

وتشهد مباريات السبت 17 أكتوبر مواجهتين ضمن المجموعة الثانية، تجمع الأولى أنغاس الفلبيني والرياضي بيروت، والثانية الأهلي المصري والوصل الإماراتي.

وتُختتم مباريات الدور الأول يوم الأحد 18 أكتوبر بأربع مواجهات، تجمع شرطة حلب مع القرين، والأنطوني مع شباب الأهلي، والأهلي المصري مع الرياضي بيروت، وأنغاس الفلبيني مع الوصل، لتحديد ترتيب الفرق في المجموعتين.

وتحصل الفرق على راحة يوم الاثنين 19 أكتوبر، قبل انطلاق الأدوار النهائية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى مع صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية، والثانية صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية مع صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى، فيما يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى، لتحديد المتأهلين إلى النهائي ومباريات تحديد المراكز.

وتُسدل الستارة على البطولة يوم الأربعاء 21 أكتوبر، بإقامة أربع مباريات لتحديد المراكز، تبدأ بمواجهتي تحديد المركزين السابع والثامن، ثم الخامس والسادس، تليهما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، لتتويج بطل النسخة الجديدة.

وتترقب جماهير كرة السلة في دبي منافسات قوية بين الأندية الثمانية المشاركة، في بطولة تجمع نخبة من الفرق العربية والآسيوية، وتسعى جميعها إلى تقديم مستويات مميزة والمنافسة على اللقب.