ظهر إلى جواره في حملة انتخابية.. ترامب : «لا أريد أن أقاتل تايسون في الحلبة»

ظهر أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، خلال تجمُّع انتخابي في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك، لدعم المرشح الجمهوري بروس بلاكمان في سباق حاكم الولاية.

وخلال ظهوره على المنصة حسب روسيا اليوم، عبّر تايسون عن سعادته بالوقوف إلى جانب ترامب، قائلاً: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا مع رئيسي، الرئيس ترامب! لم أكن لأكون هنا لولا وجود رئيس مثل دونالد ترامب».

وجاء رد ترامب بطابع ساخر، إذ قال: «لا أريد أن أقاتله!»، في إشارة إلى القوة التي اشتهر بها تايسون خلال مسيرته الحافلة في عالم الملاكمة، قبل أن يشيد به باعتباره أحد أعظم المقاتلين في تاريخ اللعبة.