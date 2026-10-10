125 لاعباً ولاعبة في بطولة العين للشطرنج الخاطف

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة «مكاني زاخر» للشطرنج الخاطف، بمشاركة 125 لاعباً ولاعبة.

وأقيمت البطولة على مدار 9 جولات، بزمن تفكير ثلاث دقائق، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة، لاختبار قدرة المشاركين على التركيز والتخطيط، واتخاذ القرار تحت ضغط الوقت.

وتوّج الفائزين هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، حيث أحرز محمد سعيد الشامسي المركز الأول في الترتيب العام، وجاء غيث سعيد النعيمي ثانياً، وإيفان ماثيو إلياس ثالثاً.

وحصد خليفة طلال البلوشي ووافية درويش المعمري جائزة أفضل لاعب ولاعبة إماراتية، كما فاز حمدان محمد العلي وسارة إلياس بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 14عاماً، وزايد العلي وأسماء عسلية بجائزتي الأفضل تحت 12 عاماً، وأيان حسيب ومريم حمدان الكندي ومحمد سعيد الأحبابي وفارنيكا دي بي بجائزتي الأفضل أيضاً تحت 8 و10 أعوام.

وأكد هشام الطاهر حرص النادي على الوصول بالشطرنج إلى مختلف فئات المجتمع، وتوفير فرص المشاركة للمواهب الجديدة ، والانضمام إلى برامج النادي، موضحاً أن مشاركة 125 لاعباً ولاعبة تجسد أهمية البطولات المجتمعية في توسيع قاعدة الممارسين.