790 لاعباً ولاعبة في ختام بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب

تُختتم، الأحد، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة في أبوظبي، بمشاركة 790 لاعباً ولاعبة، يمثلون 51 نادياً من مختلف أنحاء الدولة، ضمن أجندة «موسم أبطال الإمارات 2026-2027».

ويشهد اليوم الختامي إقامة النزالات النهائية، ومنافسات تحديد المركز الثالث، على أن يتم تتويج الفائزين بمختلف الألقاب والفئات.

وسجلت البطولة، التي انطلقت الجمعة، مشاركة واسعة للاعبين واللاعبات من الفئات العمرية بين 6 و17 عاماً، عبر 198 فئة وزنية، وأقيمت منافساتها على خمس مناطق تنافسية، تضم ثلاث حلبات، وبساطي «تاتامي» للمواي تاي، وفق لوائح الاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA»، وسط حضور جماهيري لافت.

وتعد البطولة المحطة المحلية الثانية ضمن أجندة «موسم أبطال الإمارات 2026-2027»، بعد بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ لفئة الكبار، التي أقيمت في سبتمبر الماضي، في إطار برنامج الاتحاد الرامي إلى تنظيم مسابقات متواصلة، تخدم مختلف الفئات العمرية، وتسهم في تطوير المستوى الفني، وتعزيز جاهزية اللاعبين على مدار الموسم.

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن الإقبال الكبير من الأندية واللاعبين يعكس النمو المتواصل، الذي تشهده رياضة المواي تاي في الدولة، واتساع قاعدة ممارسيها، لا سيما بين الفئات العمرية الشابة، مشيراً إلى أن الأندية والأكاديميات تؤدي دوراً محورياً في استقطاب المواهب وإعدادها وفق برامج تطويرية منظمة.

وأضاف أن البطولة تمثل محطة تنافسية مهمة لاكتساب الخبرات وقياس مستويات اللاعبين، كما تتيح للأجهزة الفنية متابعة العناصر الواعدة، واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل الدولة في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد يواصل، من خلال أجندة مسابقاته، توفير منافسات منتظمة لمختلف الفئات العمرية، بما يعزز فرص الاحتكاك، ويرفع الجاهزية الفنية، ويدعم جهود إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على مواصلة مسيرة نجاح رياضة المواي تاي الإماراتية.