«جودو الإمارات» يتوج بذهبية مونديال أذربيجان

أحرز منتخب الإمارات للجودو ذهبية بطولة العالم «باكو 2026»، في ختام مشاركته بالمنافسات التي استضافها اتحاد أذربيجان، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 622 لاعباً ولاعبة من 93 دولة.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى ميداليتين في البطولة، بعد فضية اللاعب محمد بيك، في وزن تحت 73 كجم، ليحقق المنتخب إنجازاً استثنائياً أمام النخبة العالمية في الجودو.

ونجحت اللاعبة يليزا فيتا في حصد ذهبية الوزن الثقيل تحت 78 كجم، بعد نزالات قوية انطلاقاً من التصفيات، التي ضمت 44 لاعبة من التصنيف الدولي الرفيع بمختلف دول العالم، وصولاً إلى النزال الختامي أمام البطلة الفرنسية كايلا إيسوفي، حيث تفوقت عليها بمهارة مميزة.

ومع ختام البطولة حقق المنتخب الياباني المركز الأول في الترتيب العام، وجاء منتخب جورجيا ثانياً، ومنتخب إسبانيا ثالثاً، وأذربيجان رابعاً، ومنتخبنا الوطني خامساً.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن الوصول إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لأول مرة يؤكد قيمة الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل المنتخبات الوطنية، وتعاون الأندية مع الاتحاد في تنفيذ البرامج التطويرية، ودورها الإيجابي في نشر اللعبة، واستقطاب المواهب.

وأضاف أن الإنجاز العالمي يمثل دافعاً كبيراً قبل استضافة بطولة أبوظبي الكبرى «جراند سلام» 2026، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، مشيداً بالمستويات التنافسية القوية للاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني في بطولة العالم.

بدورها أعربت اللاعبة يليزا فيتا، عن الفخر بحصولها على ذهبية بطولة العالم بعد منافسات قوية، خصوصاً أن الميدالية تعد الأول للمنتخب، مثنية على الدعم المتواصل من اتحاد الجودو للاعبين واللاعبات، وتوفير فرص الإعداد والمشاركة في البطولات، والتشجيع المستمر لتحقيق الإنجازات.