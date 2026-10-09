«عربي القوى» يشيد بإنجاز مريم كريم في «الآسياد»

أشاد الاتحاد العربي لألعاب القوى بإنجاز العداءة الإماراتية مريم كريم، لاعبة منتخب الإمارات وشرطة دبي، في سباق 400 متر حواجز ضمن دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026»، بعد إحرازها الميدالية الذهبية وتسجيلها زمناً قدره 54.31 ثانية، وفق تقرير نشره الاتحاد، الجمعة، استناداً إلى النشرة الإحصائية الآسيوية رقم 19.

وأوضح الاتحاد أن كريم حققت، وفق التقرير، رقماً وطنياً جديداً، مع رقم آسيوي لفئة تحت 20 عاماً، إلى جانب تسجيل أفضل زمن عالمي لهذه الفئة خلال موسم 2026، وثاني أسرع زمن في تاريخها.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى العداءة الإماراتية وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية، كما يبرز ما تشهده ألعاب القوى الإماراتية من تطور في إعداد المواهب الشابة.

وأشار الاتحاد إلى أن نتائج ألعاب القوى في الدورة تعكس استمرار حضور الرياضيين العرب على المستوى القاري، من خلال تحقيق الميداليات وتسجيل الأرقام القياسية وبروز مواهب واعدة قادرة على المنافسة عالمياً.