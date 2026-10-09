اتحاد الإمارات لكرة السلة ينظم ورشة «التعديلات الجديدة»

نظم اتحاد الإمارات لكرة السلة، الجمعة، بمقره في اللجنة الأولمبية الوطنية، ورشة عمل متخصصة للتعريف بالتعديلات الجديدة على قانون اللعبة وآليات تطبيقها في المسابقات المحلية، وذلك بمشاركة نخبة من الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية بالاتحاد والأندية.

وسلط المحاضر والمراقب الدولي حسين البلوشي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، الضوء على أحدث التغيرات التي طرأت على القوانين المعتمدة مؤخراً، مستعرضاً آليات التطبيق الميداني من خلال عرض حالات داكِنة وتطبيقات عملية من واقع المباريات، إلى جانب فتح باب النقاش مع المشاركين للرد على الاستفسارات الفنية والقانونية المتعلقة بإدارة المواجهات.

وشهدت الورشة إشرافاً تنظيمياً وإدارة من السيد قاسم الحموي، السكرتير الفني للاتحاد. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الاتحاد على توحيد المفاهيم التحكيمية لدى الأطراف المعنية كافة، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والتحكيمية للأندية استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التأهيلية والدورية التي ينفذها اتحاد الإمارات لكرة السلة لمواكبة المستجدات والتحديثات الصادرة عن الاتحاد الدولي (FIBA)، بما يسهم في تطوير المنظومة التحكيمية، والارتقاء بالمستوى الفني للمسابقات المحلية.