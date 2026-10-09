25 ألف مشارك في «سايبر ران آند رايد»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، عن تنظيم النسخة الثانية من فعالية «سايبر ران آند رايد» يوم 31 يناير 2027، بمشاركة متوقعة تصل إلى 25,000 مشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، في فعالية تجمع بين الرياضة والتوعية بأهمية الأمن السيبراني.

تأتي إقامة النسخة الثانية بعد تنظيم النسخة الأولى من الفعالية عام 2025، في إطار مواصلة البناء على المبادرة وتوسيع نطاق المشاركة فيها، بما يعزز دور الرياضة منصةً مجتمعية لنشر الوعي وترسيخ الممارسات الإيجابية.

تتضمن النسخة المقبلة من«سايبر ران آند رايد 2027» مجموعة متنوعة من سباقات الجري لمسافات 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، و21 كيلومتراً، إلى جانب جولة للدراجات الهوائية لمسافة 12 كيلومتراً، بما يتيح المشاركة لمختلف المستويات والقدرات الرياضية.

وتصاحب الحدث قرية فعاليات متكاملة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتقدم للزوار والمشاركين مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب برامج تفاعلية تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني.

وتوفر القرية مساحة مجتمعية تجمع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وتتيح لهم الاستفادة من تجارب وأنشطة متنوعة في أجواء تفاعلية تعزز أهداف الفعالية ورسائلها في مجالي الرياضة والوعي السيبراني.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية نحو 20,000 عدّاء و5,000 راكب دراجات، في تأكيد على النمو المرتقب للفعالية وقدرتها على استقطاب مشاركة مجتمعية واسعة.

وتجسد الفعالية التعاون بين القطاعين الرياضي والسيبراني في توظيف الرياضة وسيلةً فعالة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر رسائل التوعية بالأمن السيبراني في بيئة رياضية تفاعلية، بالتوازي مع تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وتبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تمثل النسخة الثانية من (سايبر ران آند رايد) منصة مبتكرة تجمع بين النشاط البدني والوعي الرقمي، وتتيح لنا الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع برسائل تعزز ثقافة الأمن السيبراني والمسؤولية الرقمية».

وأضاف: «إن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وتعزيز الوعي يبدأ من الفرد ويمتد إلى الأسرة والمجتمع ومن خلال تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي في الفعالية المرتقبة، نسعى إلى تقديم رسائل التوعية بأسلوب مختلف وقريب من المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الرقمية الآمنة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني».

وأكد أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء مجتمع صحي وآمن رقمياً، داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة الإيجابية في الفعاليات التي تعزز الوعي، وترسخ مفاهيم الوقاية، وتدعم قيم المسؤولية المجتمعية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا تنظيم النسخة الثانية من سايبر ران آند رايد، التي تمثل نموذجاً مميزاً لتوظيف الرياضة في خدمة المبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعكس حرصنا على تقديم فعاليات تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء رياضية وتفاعلية».

وأضاف: «نتطلع إلى أن تشهد نسخة 2027 مشاركة واسعة، في ظل تنوع سباقات الجري والدراجات الهوائية، والوصول المتوقع إلى 25,000 مشارك، ونعتز بشراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني، التي تعكس أهمية تكامل الجهود وتوظيف الرياضة منصةً مؤثرة لنشر الرسائل الإيجابية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».