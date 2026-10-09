نفاد تذاكر «معركة بريطانيا» في 40 دقيقة و500 ألف مشجع في الانتظار

في مشهد يعكس حجم الترقب لأحد أكثر نزالات الملاكمة المنتظرة، نفدت تذاكر المواجهة المرتقبة بين البريطانيَّين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في أقل من 40 دقيقة، وسط إقبال استثنائي تجاوز نصف مليون مشجع على قوائم الانتظار الإلكترونية، فيما قفز سعر أغلى تذكرة إلى 13128 جنيهاً استرلينياً، مقابل أكثر من 200 جنيه استرليني للمقاعد في الصفوف الخلفية.

وشهدت عملية بيع التذاكر، التي انطلقت ظهر الجمعة، ازدحاماً هائلاً عبر الإنترنت، مع وصول عدد المنتظرين إلى نحو 507 آلاف شخص، أملاً في الحصول على مقعد لمتابعة النزال الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الوزن الثقيل في الملاكمة البريطانية.

ومن المقرر أن يلتقي فيوري، البالغ من العمر 38 عاماً، وجوشوا، البالغ 36 عاماً، يوم 11 ديسمبر المقبل، على ملعب برينسيباليتي في مدينة كارديف الويلزية، في مواجهة طال انتظارها بعد سنوات من المفاوضات المتعثرة والمناقشات بشأن إقامة النزال.

ورغم الإقبال الجماهيري الكبير، أثارت الأسعار موجة من الغضب بين المشجعين، بعدما تراوحت تكلفة التذاكر بين 228.20 جنيهاً استرلينياً للمقاعد في الصفوف الخلفية، و1600 جنيه استرليني للمقاعد القريبة من أرضية الملعب، وصولاً إلى السعر القياسي البالغ 13128 جنيهاً استرلينياً لأغلى المقاعد.

وشملت بعض التذاكر الأقل سعراً باقات تتضمن النقل بالحافلات، بينما رأى مشجعون أن الأسعار المطروحة تتجاوز حدود ميزانياتهم، رغم رغبتهم في حضور النزال الذي يتوقع أن يستقطب جماهير الملاكمة من مختلف أنحاء العالم.

وانعكس الاستياء سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلن عدد من المشجعين تفضيلهم متابعة المواجهة عبر التلفزيون بدلاً من دفع مبالغ وصفوها بالمبالغ فيها.

وأشار مشجعون آخرون إلى صعوبة الحصول على التذاكر في ظل الأعداد الهائلة الموجودة في قوائم الانتظار، بينما اشتكى أحدهم من أن تذاكر أضافها إلى سلة الشراء ذهبت إلى شخص آخر قبل إتمام الحجز.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب برينسيباليتي، الذي تبلغ سعته نحو 80 ألف متفرج، الحدث الكبير، في مواجهة يعول عليها لإنهاء منافسة استمرت قرابة عقد من الزمن بين الملاكمين البريطانيين.

ولا تقتصر أهمية النزال على الحضور الجماهيري والعائدات المالية، إذ يتنافس الملاكمان أيضاً على لقب رابطة الملاكمة العالمية الشاغر للوزن الثقيل، مع فرصة للفائز لتعزيز مكانته في قمة اللعبة وانتزاع الأفضلية في واحدة من أبرز المواجهات البريطانية.

وتأتي الأسعار المرتفعة في سياق تاريخ طويل من التذاكر باهظة الثمن في الملاكمة، خصوصاً في النزالات الكبرى التي تجمع الأسماء الأكثر شهرة، ففي المواجهة التاريخية بين الأمريكي فلويد مايويذر جونيور والفلبيني ماني باكياو في لاس فيغاس عام 2015، وصلت قيمة إحدى التذاكر المشتراة إلى نحو 94 ألف جنيه استرليني، وسط ندرة كبيرة في التذاكر وارتفاع الطلب.

أما في الملاكمة البريطانية، فسجل سعر عرض بلغ 202400 جنيه استرليني لمقعد لكبار الشخصيات بجوار الحلبة في نزال أنتوني جوشوا أمام فلاديمير كليتشكو بملعب ويمبلي عام 2017، وفقاً للتقرير، إلا أن هذا الرقم كان سعراً معروضاً على منصة إعادة البيع، وليس عملية بيع مؤكدة، وشهد ذلك النزال حضور نحو 90 ألف متفرج، وانتهى بفوز جوشوا بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.

وبين نفاد التذاكر في أقل من 40 دقيقة، وقائمة الانتظار التي تجاوزت نصف مليون شخص، والأسعار التي لامست 13 ألف جنيه استرليني، تبدو «معركة بريطانيا» حدثاً استثنائياً حتى قبل أن تبدأ، فيما ينتظر عشاق الملاكمة أن يفي فيوري وجوشوا بوعودهما داخل الحلبة يوم 11 ديسمبر المقبل.