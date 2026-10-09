8 أندية في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة

نظم نادي شباب الأهلي دبي بطولة دولية لكرة السلة، تحمل اسمه، بمشاركة 8 فرق عربية وآسيوية، خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر برعاية مجلس دبي الرياضي.

وأوضح النادي أن الفرق المشاركة وزعت على مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي، بطل الدوري الإماراتي، والأنطوني بعبدا اللبناني، والقرين الكويتي، وشرطة حلب السوري، وتضم الثانية الرياضي بيروت اللبناني، المتوج ببطولة نخبة غرب آسيا، والوصل، والأهلي المصري، إلى جانب فريق أنغاس الفلبيني، الذي يحوي عدداً من لاعبي دوري المحترفين الفلبيني، فضلاً عن مجموعة من اللاعبين المحترفين.

تتيح لوائح البطولة التي تقام تحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة «غلوبال أكتيف سبورتس»، وبموافقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة مشاركة ثلاثة لاعبين محترفين داخل أرض الملعب، بما يعزز المستوى الفني للمباريات ويرفع حدة المنافسة بين الفرق المشاركة.