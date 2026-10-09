بطولة العين الدولية للسباحة تنطلق 16 أكتوبر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العين الدولية الأولى للسباحة 2026، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية، إغلاق باب التسجيل للحدث المقرر إقامته في مسبح جامعة الإمارات خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة واسعة تشمل 28 نادياً وأكاديمية و400 سباح وسباحة من داخل الدولة وخارجها أبرزها البرتغال وأذربيجان والكويت، بإجمالي 1698 مشاركة فردية.

وتقام البطولة بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية (الشريك الفني) وشركة هورايزن أفنيو (الشريك التنظيمي)، وتشهد المنافسات صراعاً قوياً عبر فئات عمرية متنوعة للمستويات من 8 سنوات حتى الماسترز فوق 41 سنة للمستويات (بي وسي) المتقدمة.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم لأفضل ثلاثة سباحين في كل فئة، إلى جانب الميداليات الملونة، وتهدف البطولة إلى تقديم منصة تنافسية تسهم في تطوير الرياضات المائية، بالتوازي مع تعزيز السياحة الرياضية والتعريف بالمعالم التراثية لمدينة العين.

وأوضح حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية أن النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، تمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق البطولات والأنشطة المائية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتتيح المزيد من الفرص للسباحين للمشاركة والتطور وإبراز مواهبهم.

وقال: نطمح إلى أن تكون هذه النسخة بداية لبطولة دولية مستدامة تستقطب مزيداً من السباحين والفرق، وتسهم في اكتشاف المواهب وتطويرها، وتعزز حضور العين وجهة للفعاليات الرياضية، بما يواكب ما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية ومرافق متميزة.

وأكد سعيد الظاهري مدير إدارة الوجهات السياحية في الدائرة، أن البطولة تسهم بشكل فعّال في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية والتعريف بمقومات المنطقة الثقافية والطبيعية وإبراز تراثها الغني وواحاتها التاريخية إلى جانب كرم الضيافة الذي تتميز به العين، مشيداً بالتعاون المثمر بين الشركاء المنظمين للحدث.