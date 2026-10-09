بينها 6 ذهبيات .. 10 ميداليات لمنتخب الإمارات في «عربية الدراجات»

واصل منتخب الإمارات للدراجات تألقه في البطولة العربية للدراجات المقامة في سوريا، بعدما أضاف ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيده، من خلال تتويج منتخبي الرجال والسيدات بالمركز الأول في سباق الفرق ضد الساعة، ليرفع إجمالي حصيلته في البطولة إلى 10 ميداليات ملونة، بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات، في إنجاز جديد يعكس المستوى المميز الذي يقدمه أبطال الإمارات في مختلف فئات البطولة.

ونجح منتخب الإمارات للرجال في انتزاع الميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة، بمشاركة الرباعي راشد البلوشي، وعبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، ويوسف أميري، بعد أداء قوي منح المنتخب المركز الأول، ليواصل نجوم الإمارات حضورهم المميز على منصات التتويج في المنافسات العربية.

وفي منافسات السيدات، حقق منتخب الإمارات إنجازاً جديداً بتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة، بمشاركة صفية الصايغ، وزهرة حسين، ومروة سلمان، وموزة المنصوري، بعدما نجح الرباعي في حسم المركز الأول، وإضافة ذهبية جديدة إلى حصيلة الإمارات في البطولة.

وقام بتتويج الأبطال والبطلات الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بحضور داتو أمارجيت سينغ جيل، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، وسط إشادة بالمستويات الفنية التي قدمها لاعبو ولاعبات المنتخب الإماراتي خلال المنافسات.

وجاءت الذهبيتان الجديدتان استكمالاً لسلسلة النتائج المميزة التي حققها منتخب الإمارات في البطولة، بعدما نجح في اليوم السابق في حصد ثلاث ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية، حيث توج المنتخب بذهبية سباق الفرق المختلط، بمشاركة عبدالله جاسم، وراشد البلوشي، وصفية الصايغ، وزهرة حسين.

كما أحرز سيف الغاوي فضية سباق الفردي العام لفئة الشباب، فيما نجح منتخب الشباب في التتويج بذهبية ترتيب الفرق في السباق ذاته، ليواصل المنتخب تألقه في منافسات الفئات العمرية المختلفة.

وكان منتخب الإمارات قد حصد خلال المنافسات السابقة خمس ميداليات، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات، من خلال سباقات الفردي ضد الساعة والفرق ضد الساعة لفئتي الشباب والناشئين، قبل أن يضيف ثلاث ميداليات، ثم ذهبيتي الرجال والسيدات.

وبهذه النتائج، ارتفعت حصيلة منتخب الإمارات إلى 10 ميداليات، منها 6 ذهبيات و4 فضيات، ليؤكد أبطال الإمارات قدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الفئات، سواء على مستوى الرجال والسيدات أم الشباب والناشئين، مع استمرار منافسات البطولة العربية للدراجات في سوريا.