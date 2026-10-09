آلاف المشاركين في ماراثون أبوظبي ديسمبر المقبل

يستعد ماراثون أدنوك أبوظبي للانطلاق من كورنيش أبوظبي في نسخته الثامنة، التي تقام يوم 12 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وآلاف المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

ويشكل الانطلاق من كورنيش أبوظبي إحدى أبرز ملامح النسخة الجديدة من الماراثون، حيث تنطلق المنافسات من الكورنيش الساحر، في أجواء تجمع بين المنافسة الرياضية والمشاركة المجتمعية، ضمن واحد من أبرز الأحداث الرياضية السنوية التي تستضيفها أبوظبي.

وتشهد النسخة الثامنة إقامة قرية ماراثون أبوظبي في حديقة المقر الرئيسي لأدنوك على كورنيش أبوظبي، لتشكل مركزاً رئيسياً لاستقبال المشاركين والجماهير خلال أسبوع الحدث، وتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب فعاليات مخصصة للعائلات والشركاء والرعاة.

ومن المقرر أن تفتح قرية الماراثون أبوابها اعتباراً من 7 ديسمبر 2026، قبل خمسة أيام من موعد السباق الرئيسي، لتمنح المشاركين والجماهير فرصة التفاعل مع الحدث والاستمتاع بأجوائه، وصولاً إلى يوم الماراثون في 12 ديسمبر.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن انطلاق الماراثون من كورنيش أبوظبي يضيف بُعداً مميزاً للنسخة الثامنة، وقال: «يمثل كورنيش أبوظبي أحد أبرز معالم العاصمة ووجهاتها، ونتطلع من خلال ذلك إلى تقديم تجربة مميزة للعدائين والجماهير، تعكس المكانة التي وصل إليها الحدث بعد سبع نسخ ناجحة، وتواكب النمو المستمر في أعداد المشاركين من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «تسهم قرية الماراثون في تعزيز تجربة الحدث وتحويله إلى أسبوع رياضي ومجتمعي متكامل، من خلال توفير مساحة تجمع المشاركين والجماهير والعائلات والشركاء قبل يوم السباق، بما يعزز حضور الماراثون كحدث يتجاوز المنافسة الرياضية ليشمل مختلف شرائح المجتمع».

ويأتي تنظيم الماراثون في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، إلى جانب دعم أنماط الحياة الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الرياضة أسلوباً للحياة المستدامة.

ويتضمن ماراثون أبوظبي أربعة سباقات تناسب مختلف الفئات، تشمل الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، وماراثون التتابع لشخصين، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، وسباق 2.5 كيلومتر المخصص للعائلات والأطفال، بما يتيح المجال أمام مختلف مستويات اللياقة والأعمار للمشاركة في الحدث.

وضمن الاستعدادات للنسخة الثامنة، ينظم مجلس أبوظبي الرياضي سباقين تحضيريين؛ الأول في مدينة الظنة يوم 24 أكتوبر لمسافة رئيسية تبلغ 10 كيلومترات، والثاني في مدينة العين يوم 7 نوفمبر لمسافة نصف الماراثون البالغة 21.1 كيلومتراً، بهدف رفع جاهزية المشاركين قبل الماراثون الرئيسي.

ويواصل ماراثون أبوظبي تسجيل نمو متواصل منذ انطلاقته عام 2018، وصولاً إلى النسخة السابعة التي استقطبت أكثر من 37 ألف عداء وعداءة، في انعكاس للإقبال المتزايد على الحدث ومكانته ضمن أجندة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في أبوظبي.