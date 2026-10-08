«بطولة شرطة دبي للترايثلون» تنطلق في حديقة شاطئ الممزر الأحد

أعلنت اللجنة المُنظمة لبطولة شرطة دبي للترايثلون، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، عن تفاصيل فعاليات النسخة الأولى للبطولة، التي تعتبر إحدى الجولات التأهيلية لبطولة العالم في هامبورج من 8 إلى 12 سبتمبر 2027، وستنطلق البطولة الأحد المقبل، في حديقة شاطئ الممزر في الساعة السادسة والنصف صباحاً، تحت مظلة اتحاد الإمارات للترايثلون.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي، أعضاء اللجنة المُنظمة لبطولة شرطة دبي للترايثلون، وهم الرائد المهندس محمد عمر المهيري، والنقيب يوسف ميرزا الحمادي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، وعيسى محمد شريف المرزوقي مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، بحضور عدد من الضباط والإعلاميين، والرعاة والشركاء من مختلف القطاعات.

3 سباقات في تحدٍ واحد

وكشفت اللجنة عن تفاصيل فعاليات البطولة التي تُقام لأول مرة في دبي بعدما حظيت بثقة الاتحاد الدولي للترايثلون، وتم تثبيتها رسمياً ضمن أجندته العالمية، مبينة أن البطولة تجمع 3 سباقات هي «السباحة، وركوب الدراجات الهوائية، والجري» في تحدٍّ رياضي واحد.

فئتان «فردية وفرق»

وبينت اللجنة أن البطولة تتضمن نوعين من المشاركة على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق، مشيرة إلى أن المستوى الفردي مقسم إلى 7 فئات على حسب الأعمار، ضمن أنواع السباقات المُتمثلة في «الانطلاقة السريعة»، و«الانطلاقة العادية»، ثم «الانطلاقة الأولمبية»، أما فئة الفرق فموزعة على فئات التتابع في سباق «الانطلاقة السريعة»، والانطلاقة العادية»، ثم «الانطلاقة الأولمبية»، فيما تتراوح رسوم التسجيل للمشاركة بالبطولة بين 100 إلى 200 درهم.

هدف البطولة

وأكدت اللجنة أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم «الرياضة أسلوب حياة»، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته، مشيرة إلى أن البطولة تهدف إلى الاحتفاء باللياقة البدنية وروح المجتمع والالتزام المشترك بنمط حياة صحي، وأنه تم اختيار حديقة شاطئ الممزر لتجمع الرياضيين والعائلات ومحبي اللياقة البدنية وأفراد المجتمع في مكان واحد.

وبينت اللجنة أنه من خلال منافسات «السباحة وركوب الدراجات والجري»، تتاح للمشاركين من مختلف المستويات والقدرات فرصة تحدي أنفسهم، ودعم بعضهم بعضاً، واختبار الأثر الإيجابي للرياضة، مشيرة إلى أنه لا تقتصر هذه البطولة على كونها منافسة رياضية فحسب، بل تجسد أيضاً التزام شرطة دبي بتعزيز التواصل المجتمعي، وترسيخ مفهوم العافية، وتشجيع أفراد المجتمع بمختلف فئاته على اتباع نمط حياة نشط.

وأكدت اللجنة أن البطولة تمنح المشاركين فرصة لممارسة النشاط البدني ضمن أجواء تنافسية مميزة، كما تسهم في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي ومكانتها وجهة عالمية للرياضة والسياحة، وترسيخ مكانتها حاضنة لأقوى البطولات، معبرة عن شكرها إلى جميع الشركاء والرعاة ووسائل الإعلام على دعمهم المتواصل، وعن تطلعها إلى نسخة استثنائية تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في مختلف المجالات.

يذكر أن بطولة شرطة دبي للترايثلون تعتبر ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.