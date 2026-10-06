طيران الإمارات تحتفي في «الجو» بأبطال الفيكتوري في رحلة العودة من شنغهاي إلى دبي



تحولت رحلة عودة فريق الفيكتوري من شنغهاي إلى دبي إلى احتفالية خاصة في الأجواء، بعدما بادرت طيران الإمارات إلى الاحتفاء ببعثة الفريق والكأس التي حققها في جائزة شنغهاي الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة F1H2O، في لفتة جسدت الاعتزاز بالإنجاز الإماراتي الجديد على الساحة الرياضية العالمية.



وشارك طاقم طيران الإمارات أفراد بعثة الفيكتوري فرحة الإنجاز، والتقطوا الصور التذكارية مع كأس جائزة شنغهاي على متن الطائرة، خلال رحلة العودة إلى دبي، بعد نهاية أسبوع استثنائية فرض خلالها الفريق تفوقه في المنافسات.



وجاء احتفاء طيران الإمارات بالبعثة ليضيف مشهداً مميزاً إلى رحلة العودة، حيث حضرت كأس شنغهاي في الأجواء قبل وصولها إلى دبي، في صورة جمعت اثنين من الأسماء الإماراتية التي تحمل اسم دبي إلى العالم: طيران الإمارات والفيكتوري.



وكان الفنلندي أليك ويكستروم قد توج بطلاً لجائزة شنغهاي الكبرى على متن زورق الفيكتوري رقم 3، بعدما انطلق من المركز الأول وحافظ على تفوقه في السباق الرئيسي، ليختتم الفريق جولة ناجحة شهدت أيضاً تألق زميله الأميركي شون تورينتي.



وجاء الفوز بعد سيطرة قوية للفيكتوري على منافسات الجولة، حيث حجز ويكستروم وتورينتي المركزين الأول والثاني في التجارب التأهيلية الرسمية، كما حقق الثنائي الفوز في سباقات السرعة، قبل أن يؤكد ويكستروم تفوق الفريق بإحراز لقب السباق الرئيسي.



وعززت نتائج شنغهاي موقع الفيكتوري في بطولة العالم، إذ انفرد بصدارة ترتيب الفرق برصيد 100 نقطة، ليواصل الفريق القادم من دبي رحلة الدفاع عن إنجازاته العالمية.