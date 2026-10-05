اللجنة البارالمبية تعتمد تشكيل اللجان النوعية والأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

اعتمد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية المناصب الإدارية للدورة الجديدة 2024-2028، خلال اجتماع عقد اليوم بمقر وزارة الرياضة في دبي، برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة.

شهد الاجتماع الذي عقد بحضور أعضاء المجلس، تشكيل اللجان النوعية، وتحديد أولويات العمل، والأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «اليابان 2026».

واعتمد الاجتماع اختيار ماجد العصيمي وطلال الهاشمي نائبين لرئيس مجلس الإدارة، وذيبان سالم المهيري أميناً عاماً، إلى جانب توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء المجلس بما يتناسب مع خبراتهم واختصاصاتهم.

وتوجه الهاملي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لدعمها المتواصل لرياضة أصحاب الهمم، والذي يمثل دافعا كبيرا لمواصلة العمل والإنجازات، لمواكبة ما تحظى به الرياضة الإماراتية من رعاية واهتمام، لتعزيز مكانة الدولة بين الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأعرب عن تقديره لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على الثقة التي أولاها للمجلس من خلال قرار تشكيله للدورة الجديدة، وجهود غانم مبارك الهاجري، وكيل الوزارة، والدكتور محمد الكعبي، ممثل الوزارة، في دعم المجلس وتسهيل مهامه.

وأكد أن التشكيل الجديد يضم نسبة 50% من أصحاب الهمم، من الرياضيين والإداريين، في إضافة مهمة لمسيرة اللجنة، بما يمنح المجلس دفعة قوية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لوضع الخطط واتخاذ القرارات المرتبطة بتطوير الرياضة.

وأشار إلى أن الاستحقاقات المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق خطط واضحة، وفي مقدمتها المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقبلة، لترجمة الدعم الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم إلى حضور قوي على منصات التتويج.

ودعا إلى تكامل أدوار أعضاء المجلس واللجان النوعية خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع مستوى جاهزية المنتخبات الوطنية، لأن الهدف الأساسي مواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز حضور الإمارات في المحافل البارالمبية الإقليمية والدولية.

بدوره أعلن ذيبان المهيري اكتمال الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقبلة، ووضع الترتيبات الفنية التي تسهم في إظهار المستويات التنافسية من خلال القائمة المشاركة، بطموحات كبيرة في المحفل القاري الكبير.