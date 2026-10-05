80 طالباً يتأهلون للمرحلة الثانية من بطولة حمدة بنت تريم للشطرنج

تأهل 80 طالباً وطالبة إلى المرحلة الثانية من النسخة الثانية لبطولة «حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية»، التي انطلقت، مساء أمس، بمشاركة 13,572 طالباً وطالبة، يمثلون 7,546 مدرسة من 217 مدينة في 22 دولة عربية، وخاضوا منافسات المرحلة الأولى «أونلاين» عبر منصة «lichess.org».

وشهدت المرحلة الأولى منافسات قوية بين المشاركين، قبل أن تنتهي بتأهل أصحاب المراكز العشرة الأولى من كل فئة، بواقع 10 طلاب وطالبات من كل واحدة من الفئات الثماني، تحت 7 و9 و11 و17 سنة، للأولاد والبنات، ليكتمل عدد المتأهلين إلى المرحلة الثانية بـ80 طالباً وطالبة.

وتقام المرحلة الثانية يوم 8 أكتوبر الجاري عبر المنصة نفسها على الأونلاين، بمشاركة المتأهلين الثمانين، حيث يتنافسون من جديد لحسم بطاقة التأهل عن كل فئة، ويتأهل لاعب واحد عن كل فئة إلى النهائيات الحضورية، التي تستضيفها إمارة الشارقة يومي 2 و3 نوفمبر المقبل.

وتعد البطولة إحدى المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الشطرنج بين طلبة المدارس العربية، واكتشاف المواهب الجديدة، وتوفير فرصة لها للتنافس والتطور، مع توسيع قاعدة المشاركة، لتشمل مدارس ومدناً من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس اللجنة المنظمة، أن نجاح البطولة ثمرة للجهود المشتركة والدعم الذي حظيت به منذ انطلاقتها.

وقال: أتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، على رعايته ودعمه للبطولة، كما أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة، وكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث، وإلى جميع الطلبة والطالبات المشاركين وأسرهم ومدارسهم، الذين كان لهم دور أساسي في هذا الحضور الكبير.

وأضاف: «المشاركة الواسعة تؤكد أن البطولة حققت هدفها في الوصول إلى المدارس، واكتشاف المواهب الشطرنجية الجديدة، ونحن ننظر إلى هذه المواهب باعتبارها قاعدة مهمة لمستقبل الشطرنج في الإمارات والوطن العربي».

وتابع: «ما تحقق يمنحنا حافزاً لمواصلة تطوير البطولة وتوسيع نطاقها في النسخ المقبلة، مع العمل على تعزيز التعاون مع الاتحادات العربية للشطرنج، بما يتيح لنا الوصول إلى مدارس ومدن جديدة، واكتشاف المزيد من المواهب، وتوفير البيئة المناسبة أمامها للتطور والاستمرار في اللعبة».