«الفيكتوري» يتوج بطلاً لجائزة شنغهاي الكبرى ويتصدر بطولة العالم للفورمولا 1



انفرد فريق الفيكتوري، بصدارة ترتيب الفرق في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، إثر حصده لقب جائزة شنغهاي الكبرى، بعد فوز أليك ويكستروم سائق زورق فيكتوري رقم 3 بالمركز الأول في السباق الرئيسي الذي أقيم أمس، بعد أداء وتفوق متميز للفريق الإماراتي من دبي.



ويتربع فريق الفيكتوري على صدارة الترتيب العام للفرق بإجمالي 100 نقطة، يليه بالمركز الثاني فريق الشارقة 84 نقطة، وبالمركز الثالث فريق أبوظبي 80 نقطة، وبالمركز الرابع فريق سترومي ريسنج النرويجي 63 نقطة، وفريق كومباراتو الفنلندي خامساً بـ 57 نقطة، وفريق الصين سادساً 43 نقطة، ووأتلانتك البرتغالي سابعاً 31 نقطة، ومافريك الفرنسي ثامناً 21 نقطة.



وجاء فوز ويكستروم عن جدارة واستحقاق، وهو الذي انطلق من المركز الأول، ليكسب 20 نقطة جعلته يتقدم لمشاركة زميله شون تورينتي في المركز الثالث بإجمالي 50 نقطة لكل سائق.



واكتملت منصة التتويج بسيطرة إماراتية، حيث جاء ستيفان أرناد وجرانت تراسك سائقا فريق الشارقة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، مما منح أرناد الفرصة لاعتلاء صدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين برصيد 60 نقطة، يليه زميله جرانت بالمركز الثاني بـ 51 نقطة.



وأعرب محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن سعادته بالانتصار، وقال: نبارك لفريق الفيكتوري هذا الفوز المستحق الذي يعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به الجميع، ويؤكد المكانة المرموقة التي يتمتع بها الفريق الإماراتي في بطولة العالم بصفته حامل اللقب والساعي للاحتفاظ به، وقدم أليك ويكستروم أداءً رائعاً منذ التجارب والسباق التأهيلي وسباق السرعة وحتى السباق الرئيسي، ونجح في ترجمة تفوقه إلى فوز مهم منح الفيكتوري صدارة ترتيب الفرق.



وأضاف: الفيكتوري يحمل اسم دبي والإمارات في واحدة من أبرز البطولات العالمية، وطموحنا دائماً المنافسة على المركز الأول، ما تحقق في شنغهاي يمنحنا دفعة قوية لمواصلة العمل بنفس التركيز من أجل الحفاظ على الصدارة والمنافسة على لقبي السائقين والفرق في المحطة المقبلة التي ستكون الختامية للموسم.



من جانبه، أكد خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الفوز بجائزة شنغهاي الكبرى جاء ثمرة عمل جماعي متكامل، وقال: الفريق قدم مشاركة استثنائية في شنغهاي، ونجح في فرض حضوره منذ البداية، وصولاً إلى الفوز بالسباق الرئيسي، وهذه الانتصارات لا تتحقق بجهد فردي، وإنما نتيجة عمل متواصل من السائقين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع أفراد الفريق.



وتابع: الفوز مهم، لكن الأهم بالنسبة لنا هو الاستمرار بنفس المستوى خلال الجولة الختامية المقبلة، والبطولة ما زالت مفتوحة والمنافسة قوية، ولذلك علينا البناء على ما تحقق في شنغهاي والمحافظة على التركيز من أجل تحقيق هدفنا الأكبر، وهو الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للسائقين والفرق.



بدوره، عبّر أليك ويكستروم عن سعادته بالفوز، وقال: إنه شعور رائع أن أنهي هذه البطولة بالفوز باللقب، بدأنا السباق من المركز الأول، وكان هدفنا منذ البداية المحافظة على الصدارة وتقديم سباق قوي، ونجحنا في تنفيذ خطتنا بالشكل المطلوب.



وأضاف: الفريق قام بعمل مذهل طوال عطلة السباق ومنحني زورقاً سريعاً وقوياً، ولذلك يعود هذا الفوز إلى جميع أفراد الفيكتوري، حققنا نتيجة مهمة جداً في مشوار البطولة، وسنستمتع بهذا الانتصار، لكن تركيزنا سيتحول سريعاً إلى الجولة المقبلة لأن هدفنا هو مواصلة المنافسة على بطولة العالم حتى النهاية. ومن المقرر أن تحتضن الشارقة الجولة القادمة الختامية للموسم، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل.