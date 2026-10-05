علي عفيفي وفرح مؤمن يتوجان بلقبي بطولة الإمارات الذهبية للأسكواش



تُوّج علي عفيفي بلقب الرجال، وفرح مؤمن بلقب السيدات، في ختام منافسات بطولة الإمارات للأسكواش – الفئة الذهبية الثالثة لعام 2026، التي شهدت مشاركة 60 لاعباً ولاعبة تنافسوا في 12 فئة، في مؤشر جديد إلى اتساع قاعدة اللعبة وتطورها في الدولة.



وأقيمت البطولة، التي نظمها وأدارها اتحاد الإمارات للأسكواش، على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، في المجمع الرياضي بجامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي، برعاية أكاديمية «BEME» للاسكواش.



وشهدت المنافسات مستويات فنية قوية في مختلف الفئات، قبل أن يحسم عفيفي لقب الرجال بعد مشوار مميز في البطولة، فيما فرضت مؤمن حضورها في منافسات السيدات، وتوجت باللقب، لتتصدر قائمة الفائزين في النسخة الثالثة من السلسلة الذهبية لهذا العام.



وشكلت البطولة محطة جديدة ضمن جهود اتحاد الإمارات للأسكواش لتعزيز حضور اللعبة محلياً، من خلال تنظيم سلسلة من المنافسات التي تتيح للاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك والتنافس، وتسهم في توسيع قاعدة الممارسين، ورفع المستوى الفني.



وعكس حضور 60 لاعباً ولاعبة موزعين على 12 فئة تنوع المشاركة في البطولة، في ظل مساعي الاتحاد إلى توفير المزيد من الفرص التنافسية لمختلف الفئات والمستويات، بما يدعم مسيرة تطوير الاسكواش في الإمارات.



وأشاد اتحاد الإمارات للاسكواش بالدعم الذي قدمته أكاديمية «BEME» للبطولة، مثمناً في الوقت ذاته استضافة جامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي للمنافسات، وموجهاً التهنئة إلى الفائزين، والشكر إلى اللاعبين واللاعبات والمنظمين وكل من أسهم في إنجاح الحدث.



ويواصل الاتحاد برنامجه للموسم الحالي بإقامة محطات جديدة ضمن بطولات الإمارات للاسكواش، بهدف الحفاظ على زخم المنافسات ودعم انتشار اللعبة واستقطاب المزيد من الممارسين.