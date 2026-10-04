منصور بن محمد: المركز الـ13 والذهبيات السبع إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات في آسياد «آيتشي – ناغويا 2026»





ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، والوصول إلى المركز الثالث عشر من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركاتها بالحدث، منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الآسيوية عام 1978، بما يؤكد حرص الرياضيين على إعلاء راية الوطن، والسعي الدائم نحو الوجود في مقدمة المشهد الرياضي القاري.



وأشاد سموه بنجاح وفد الإمارات في تحقيق 7 ميداليات ذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الآسيوية، مؤكداً أن هذه الحصيلة تمثل إنجازاً يستحق التقدير والاعتزاز، وتعكس ما قدمه الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية من جهود طوال فترة الإعداد والمنافسات.



وأثنى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على المسيرة المميزة للشيخة لطيفة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم في دورات الألعاب الآسيوية، وما قدمته من مستويات لافتة على مدار مشاركاتها، بعد أن أسهمت في حصول منتخب الإمارات لقفز الحواجز على الميدالية الفضية للفرق في «آيتشي – ناغويا 2026»، لترفع رصيدها إلى 4 ميداليات آسيوية خلال مسيرتها.



وأكد سموه أن استمرار الشيخة لطيفة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم في المنافسة والوصول إلى منصات التتويج عبر أكثر من نسخة يجسد نموذجاً مميزاً للرياضي الإماراتي، ويعكس ما تتمتع به من خبرة وإصرار وقدرة على مواصلة العطاء، وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في المحافل القارية.



وحققت الشيخة لطيفة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم برونزية الفرق في الدوحة 2006، وفضية الفرق، وفضية الفردي في غوانغجو 2010، قبل أن تضيف فضية الفرق في «آيتشي – ناغويا 2026»، لتتساوى مع الماليزية كوزاندريا نور محمد فاضل في أعلى رصيد لفارسة في منافسات الفروسية بدورات الألعاب الآسيوية، بحسب السجل التاريخي للدورات.

كما أشاد سموه بما قدمه فرسان الإمارات في منافسات قفز الحواجز، بعد تتويج المنتخب بفضية الفرق، وإضافة عبدالله حميد المهيري الميدالية الفضية في منافسات الفردي باليوم الختامي، مثمناً المستوى الذي ظهر به فرسان الإمارات وقدرتهم على المنافسة، والوصول إلى منصات التتويج في الحدث القاري.



مريم كريم.. ذهبية تاريخية وثانية عالمياً

ونوّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإنجاز المميز، الذي حققته مريم كريم، عداءة منتخب الإمارات لألعاب القوى، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز للسيدات، مسجلة زمناً قدره 54.31 ثانية، لتحطم الرقم القياسي لدورات الألعاب الآسيوية، وتسجل رقماً آسيوياً جديداً لفئة تحت 20 سنة.



كما وضع هذا الزمن مريم كريم في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الأزمنة العالمية عبر التاريخ لفئة تحت 20 سنة في سباق 400 متر حواجز، في إنجاز يعكس المستوى المميز، الذي بلغته العداءة الإماراتية على الساحة الدولية.



وأشار سموه إلى ما أظهرته مريم كريم من عزيمة وإصرار، خلال مشاركتها في الدورة، بعدما كانت ضمن منتخب الإمارات للتتابع المختلط 4×400 متر، الذي كان في دائرة المنافسة على إحدى الميداليات قبل أن يفقد فرصته خلال المراحل الأخيرة من السباق، لتعود بعد ذلك وتقدم أداء استثنائياً في سباق 400 متر حواجز، وتتوج بالمركز الأول، في صورة تعكس قوة الإرادة والقدرة على تجاوز المواقف الصعبة وتحويلها إلى دافع نحو الإنجاز.



أفضل مركز في تاريخ مشاركات الإمارات

وحققت الإمارات في «آيتشي – ناغويا 2026» أفضل مركز لها في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية، بعدما وصلت إلى المركز الثالث عشر في جدول الميداليات من بين 45 دولة مشاركة، والمركز الثاني عربياً، في تقدم تاريخي يعكس تطور نتائج الرياضة الإماراتية على مستوى الحدث القاري، ورفعت الإمارات حصيلتها إلى 13 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزية واحدة.



7 ذهبيات.. حصيلة تاريخية

وسجلت الإمارات أعلى حصيلة من الميداليات الذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية، بعدما رفعت رصيدها إلى 7 ميداليات ذهبية، متجاوزة أفضل حصيلة سابقة تحققت في نسخة هانغتشو، والبالغة 5 ذهبيات.



وجاءت الذهبيات السبع عن طريق مريم كريم في سباق 400 متر حواجز، وكازبيك ناجوتشيف في الجودو لوزن تحت 73 كجم، وخمس ميداليات في الجوجيتسو، حققها كل من بلقيس عبدالله، وخالد الشحي، وأحمد أنديز، ومهدي العولقي، وأسماء الحوسني.



كما حققت الإمارات 5 ميداليات فضية عن طريق سليمان عبدالرحمن في ألعاب القوى، والعنود الحربي وعمر السويدي في الجوجيتسو، ومنتخب قفز الحواجز، وعبدالله حميد المهيري في فردي قفز الحواجز، إلى جانب الميدالية البرونزية، التي حققها عمار الحوسني في الجوجيتسو.



فضية فردي جديدة لفرسان الإمارات

وعززت الفروسية الإماراتية حصيلة الدولة في اليوم الختامي للدورة، بعدما توج الفارس عبدالله حميد المهيري بالميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز للفردي، عقب أداء قوي في جولة التمايز على صهوة الجواد «HUDSON DE VAINS»، مسجلاً 4 نقاط جزاء بزمن 41.93 ثانية.



وكان منتخب الإمارات لقفز الحواجز قد حقق الميدالية الفضية في منافسات الفرق، فيما أنهى عمر عبدالعزيز المرزوقي مشاركته في منافسات الفردي في المركز السادس على صهوة «ENJOY DE LA MURE»، وحلت الشيخة لطيفة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم في المركز السابع على صهوة «CORNET XL».



مشاركة إماراتية واسعة

وشاركت دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي استضافتها محافظة آيتشي ومدينة ناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي، إلى جانب نحو 6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات.



وتضمنت الدورة 43 رياضة و71 تخصصاً رياضياً، وشهدت إقامة 469 مسابقة، في ثاني أكبر حدث رياضي متعدد الألعاب في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.



ومثّل دولة الإمارات في الدورة وفد، ضم 165 لاعباً ولاعبة، بواقع 117 لاعباً و48 لاعبة، وتنافس في مجموعة متنوعة من الرياضات شملت ألعاب القوى، والسباحة، والتايكواندو، والبادل، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والفروسية بمسابقتي قفز الحواجز والترويض، والدراجات، والقوس والسهم، والشراع، والمبارزة، والغولف، والرماية، والجودو، والخماسي الحديث، والترايثلون، والجوجيتسو، والرجبي، ورفع الأثقال.



وسجلت منتخبات الإمارات في الخماسي الحديث والبادل ظهورها الأول في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الآسيوية، في محطة جديدة تعكس اتساع قاعدة المشاركة الإماراتية في الحدث القاري.