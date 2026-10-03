الأيرلندي نولان بطل «تحدي أبوظبي» للغولف

حصد الأيرلندي، ليام نولان، لقب النسخة الرابعة من بطولة تحدي أبوظبي الدولية للغولف، التي اختتمت، اليوم السبت، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمنطقة العين، وأقيمت ضمن منافسات جولة هوتيل بلانر العالمية، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وجاء فوز نولان، بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 21 ضربة تحت المعدل، بمجموع 259 ضربة، بواقع 66 و65 و63 و65 ضربة في الجولات الأربع للبطولة، وتقدم بفارق أربع ضربات على صاحب المركز الثاني الفنلندي، تابيو بولكانين، الذي حقق 17 ضربة تحت المعدل.

وشارك في مراسم التتويج عايض حامد الأحبابي، مدير مكتب الشؤون القانونية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد الظاهري، مدير إدارة التطوير الإقليمي في منطقة العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفريدي شمايسر، المدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد للغولف، وممثلي جولة هوتيل بلانر والجهات الراعية.

ونجح نولان، من الفوز بأول ألقابه في جولة هوتيل بلانر، ليتقدم إلى المركز 12 في تصنيف موسم «السباق إلى مايوركا»، ويقترب أكثر من التأهل للمشاركة في جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل.

وعبر اللاعب ذو الـ 26 عاماً، عن سعادته الكبيرة بحصد أول الانتصارات في مسيرته، التي جاءت في دولة الإمارات وتحديداً في العين، وقال: «من الرائع دائماً اللعب هنا في الإمارات، والملعب كان في أفضل تجهيزاته كما هو الحال عندما شاركت في العام الماضي، وأتطلع أن يمنحني هذا الفوز مواصلة فرصة التقدم نحو جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل».

من جانبه أكد فريدي شمايسر، المدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد للغولف، أن عودة البطولات الرياضية الدولية إلى دولة الإمارات، مؤشر على قدرتها على احتضان هذا العدد من اللاعبين من مختلف الجنسيات، وإقامة أهم البطولات الدولية، حيث يسود الترقب حالياً نحو احتضانها أهم حدث في رياضة الغولف العالمية، وهو نهائيات جولة دي بي ورلد، التي ستقام في أبوظبي ودبي في شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت النسخة الرابعة لبطولة تحدي أبوظبي مشاركة 144 لاعباً من مختلف الجنسيات، وبلغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف دولار أمريكي.

وتميزت البطولة بالحضور الجماهيري اللافت، حيث تمت إتاحة الفرصة للدخول مجاناً إلى موقع البطولة، ومتابعة المنافسة بين نخبة من ألمع المواهب الصاعدة في رياضة الغولف.