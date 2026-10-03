شرطة دبي تُنظم سباق «فخورين بالإمارات»

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، الأحد، سباق «فخورين بالإمارات» بنسخته الثانية لمسافة 80 كيلو متراً، وذلك بمركز ند الشبا ضمن برنامج «فعاليات الدراجات الهوائية» لهذا الموسم، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

يأتي السباق - الذي تبلغ قيمة جوائزه 140 ألف درهم - ضمن الفعاليات الرياضية والوطنية، التي تُجسد قيم الاعتزاز بالإمارات، والتعبير عن المحبة للوطن، والفخر بإنجازاته، إلى جانب المساهمة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.