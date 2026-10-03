منتخب الإمارات للشباب يشارك في مونديال الريشة الطائرة بالقاهرة

غادرت بعثة منتخب الإمارات للريشة الطائرة للشباب إلى القاهرة، للمشاركة في بطولة العالم للشباب 2026، بدعم من لجنة النخبة، في مشاركة تستهدف تعزيز حضور لاعبي الدولة في واحدة من أبرز بطولات الفئات العمرية على المستوى الدولي.

وتضم البعثة اللاعبين ريان مالهان، آدم جيسلين، أديتيا كيران، ساكشي براكاش، ميشا عمر، وفايدهي كاليداسان، بإشراف مايكل نوربيك، مدير الأداء العالي باتحاد الإمارات للريشة الطائرة، على أن تعود البعثة إلى الدولة في 15 أكتوبر الجاري.

وتكتسب المشاركة أهمية فنية في ظل المستويات المتقدمة لعدد من لاعبي المنتخب؛ إذ يحتل ريان مالهان المركز الثاني عالمياً في تصنيف فردي الشباب لشهر أكتوبر، برصيد 14,075 نقطة، فيما يأتي آدم جيسلين في المركز الـ24، برصيد 8,435 نقطة، بما يعكس تطور المستوى التنافسي للاعبي الإمارات قبل خوض منافسات الفردي في البطولة.

وقال سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: «مشاركتنا في بطولة العالم تمثل محطة مهمة للاعبينا الشباب، ونتطلع إلى تقديم مستويات قوية، تعكس التطور الذي حققوه دولياً، والاستفادة من هذا الاستحقاق في مواصلة بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى».