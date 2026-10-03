بالتعاون مع شرطة دبي.. «دبي الرياضي» يطلق «برنامج التأهيل الرياضي» بالمراكز العقابية

أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، عن انطلاق دورة «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية» المخصصة للنزلاء والنزيلات، وتأتي هذه الدورة كأولى المراحل التنفيذية لـ «برنامج التأهيل الرياضي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية»، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة الهادفة إلى توظيف الرياضة أداة فاعلة للتأهيل والإصلاح والتمكين المهني، وتعزيز جودة الحياة والأثر المجتمعي، وتطوير القدرات البدنية والنفسية والمهنية.

ودشن البرنامج أولى مراحله التنفيذية ضمن مسار التأهيل المهني في المجال الرياضي، من خلال إقامة دورة متخصصة حملت عنوان «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية»، وشهدت تفاعلاً كبيراً بمشاركة 94 نزيلاً ونزيلة، في خطوة تتكامل مع منظومة إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتطوير المواهب وتعزيز ممارسة النشاط البدني.

وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية، أهمية هذا البرنامج الرائد، قائلاً: «يمثل «برنامج التأهيل الرياضي» خطوة رائدة تعكس رؤية إمارة دبي في جعل الرياضة أسلوب حياة وأداة فاعلة للتمكين وبناء الإنسان، نحن نؤمن بأن الرياضة تمتلك قوة التغيير الإيجابي، ومن خلال شراكتنا المثمرة مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، نسعى إلى منح النزلاء والنزيلات فرصة حقيقية لاكتساب مهارات متخصصة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتدعم جهود إعادة اندماجهم كأفراد فاعلين وإيجابيين في المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في استدامة الأثر المجتمعي للرياضة».

ويعمل البرنامج على إكساب المستفيدين المهارات والمعارف والمؤهلات المهنية في المجال الرياضي، بما يعزز فرصهم المستقبلية في سوق العمل، كما يرسخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وسيلة أساسية لتعزيز الحصة البدنية والنفسية وجودة الحياة داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، ما يدعم جهود إعادة الاندماج المجتمعي ويسهم في الحد من معدلات العودة إلى الجريمة، فضلاً عن استكشاف المواهب الرياضية الواعدة وتمكينها من مواصلة مسيرتها وتطوير مستوياتها.

ويستهدف البرنامج في مراحله المقبلة توسيع نطاق الدورات والبرامج التدريبية، لضمان تأهيل المستفيدين وحصولهم على مؤهلات مهنية معتمدة، ويضع البرنامج ضمن أولوياته بناء شراكات استراتيجية ومستدامة مع مختلف الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضية لدعم مسارات التأهيل والتطوير.

ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال هذه المبادرة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل مهني بالتعاون مع الشركاء، وصولاً إلى بناء نموذج مؤسسي مستدام للتأهيل الرياضي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يسهم في بناء رأس مال بشري مؤهل، ويدعم الاستدامة الرياضية ويعزز دور الرياضة الشامل في التأهيل والتمكين.