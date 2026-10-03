مريم كريم تقود ثورة غرب آسيا لتحطيم الأرقام القياسية في «الآسياد»

كتبت مريم كريم، عداءة منتخب الإمارات، اسمها بأحرف مضيئة في سجل ألعاب القوى الآسيوية، بعد تتويجها بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بتحقيقها إنجازاً لافتاً في سباق 400 متر حواجز للسيدات، مسجلة زمناً قدره 54.31 ثانية، لتجمع بين الرقم القياسي للدورة والرقم الآسيوي لفئة تحت 20 سنة.

وجاء إنجاز مريم في مقدمة سلسلة الأرقام القياسية التي شهدتها منافسات ألعاب القوى للرجال والسيدات في الدورة، والتي شهدت حضوراً بارزاً لغرب آسيا، مع تألق عدد من نجوم القوى في سباقات السرعة والمسافات المتوسطة والطويلة والموانع، إلى جانب مسابقات الميدان والتتابع.

ولم يتوقف حضور الغرب الآسيوي عند إنجاز عداءة منتخب الإمارات، إذ شهدت منافسات السيدات تألقاً بحرينياً لافتاً، بعدما سجلت بطلات البحرين ثلاثة أرقام قياسية جديدة للدورة في منافسات فردية، إضافة إلى رقم قياسي آخر في سباق التتابع المختلط.

وسجلت سلوى عيد ناصر زمناً قدره 49.20 ثانية في سباق 400 متر، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، في سباق 1500 متر، ونيلي جيبكوسغي زمناً قدره 4:04.50 دقائق، لتحقق بدورها رقماً قياسياً جديداً للدورة.

أما وينفرد يافي، فواصلت الحضور البحريني القوي في منافسات المسافات، بعدما أنهت سباق 3000 متر موانع بزمن قدره 9:04.36 دقائق، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، وامتد التألق البحريني إلى منافسات التتابع، بعدما سجل المنتخب البحريني زمناً قدره 3:12.87 دقائق في سباق التتابع المختلط 4×400 متر، محققاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.

وبالنسبة لدول شرق آسيا، سجلت الصين حضوراً قوياً في قائمة الأرقام القياسية، بداية من تشين يوجي التي تألقت في سباق 100 متر للسيدات، بعدما سجلت 11.06 ثانية، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب ورقماً آسيوياً لفئة تحت 20 سنة.

ولم يقتصر التألق الصيني على سباقات المضمار، إذ شهدت مسابقات الرمي حضوراً لافتاً وسجلت يان زيي مسافة 70.46 متراً في رمي الرمح، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، وحققت مواطنتها تشانغ جيالي مسافة 78.27 متراً في رمي المطرقة، لتسجل بدورها رقماً قياسياً جديداً للدورة، وفي منافسات الرجال، سجل الصيني سو وين، مسافة 17.42 متراً في الوثب الثلاثي، ليتوج بالذهبية ويحقق رقماً قياسياً جديداً للألعاب.

كما شهدت منافسات الرجال، تألق التايلاندي بوريفول بونسون، أحد أبرز نجوم الدورة في سباقات السرعة، بعدما حطم الرقم القياسي للألعاب الآسيوية في سباق 100 متر، إذ سجل في النهائي 9.90 ثوانٍ، بعدما كان قد حطم الرقم القياسي ذاته في نصف النهائي عندما سجل 9.91 ثوانٍ، ولم يكتفِ بذلك، بل واصل تألقه في سباق 200 متر، مسجلاً 19.88 ثانية، ليحقق رقماً قياسياً جديداً للألعاب، ويعادل في الوقت نفسه الرقم القياسي الآسيوي للرجال.

وشهدت منافسات الرجال حضوراً يابانياً قوياً في قائمة الأرقام القياسية، بعدما حقق كو أوتشياي ذهبية سباق 800 متر، مسجلاً 1:44.48 دقيقة، ليضع رقماً قياسياً جديداً للألعاب الآسيوية، وفي سباق 1500 متر، سجل الياباني كازوتو إيزاوا زمناً قدره 3:36.35 دقائق في النهائي، محققاً رقماً قياسياً جديداً للألعاب.

واكتمل الحضور الياباني في سباقات المسافات مع ريوجي ميورا، الذي توج بذهبية 3000 متر موانع، بتسجيله 8:17.36 دقائق، محققاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.

وفي مسابقات الميدان للرجال، سجل الإيراني محمد رضا طيبي، رقماً قياسياً جديداً للألعاب الآسيوية في دفع الجلة، بتحقيقه مسافة 20.81 متراً، وواصل الفلبيني إرنست جون أوبيينا، كتابة اسمه في سجلات البطولة بمسابقة القفز بالزانة، بعدما اجتاز ارتفاع 5.91 أمتار، محققاً رقماً قياسياً جديداً للألعاب، ومحسناً رقمه السابق في البطولة بمقدار سنتيمتر واحد.

وبهذه النتائج، امتدت قائمة الأرقام القياسية في منافسات ألعاب القوى بدورة «آيتشي–ناغويا 2026» عبر عدد كبير من مسابقات المضمار والميدان، وشملت 100 و200 و400 و400 متر حواجز، و800 و1500 و3000 متر موانع، إلى جانب رمي الرمح ورمي المطرقة ودفع الجلة والوثب الثلاثي والقفز بالزانة والتتابع.

وتؤكد هذه الحصيلة أن منافسات ألعاب القوى في «آيتشي–ناغويا» لم تكن مجرد صراع على الميداليات، وإنما كانت أيضاً مسرحاً لإعادة كتابة عدد من الأرقام القياسية الآسيوية والقارية وأرقام الدورة، وسط حضور لافت من غرب آسيا قادته مريم كريم، إلى جانب التألق البحريني في منافسات السيدات.