الفيكتوري يخطط لـ «هدف ذهبي» في «جائزة شنغهاي» الكبرى

يضع فريق الفيكتوري عينه على انتزاع صدارة الانطلاقة في السباق الرسمي لجائزة شنغهاي الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، وذلك عندما يخوض الأحد، سباق التأهيل الرسمي، إلى جانب سباقات السرعة التي تمنح نقاطاً إضافية، وذلك وسط توقعات بمنافسة قوية بين زوارق الإمارات مع تواجد فريقي أبوظبي والشارقة أيضاً، وبقية الفرق من مختلف دول العالم.

وأقيمت الجمعة، مراسم الاجتماع الفني للفرق المشاركة، إلى جانب المؤتمرات الصحفية للسائقين، وفي الوقت الذي تستمتع فيه الصين بعطلة «الأسبوع الذهبي»، تسود أجواء حافلة بالنشاط في منطقة الفرق «البادوك»، حيث تضع الفرق اللمسات الأخيرة على تجهيزاتها استعداداً للمنافسات الرسمية.

وتشكل جائزة شنغهاي الكبرى، الجولة الثالثة من موسم 2026، حيث لا يزال الصراع على لقب بطولة العالم مفتوحاً على جميع الاحتمالات، إذ يتصدر شون تورينتي الجولة سائق زورق الفيكتوري رقم 1، الترتيب العام لبطولة السائقين برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الفيكتوري المركز الثاني في بطولة الفرق برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر فريق أبوظبي.

وجاءت صدارة بطل العالم الحالي تورينتي الترتيب العام برصيد 40 نقطة، بعدما ساعده فوزه بجائزة قرغيزستان الكبرى على تعويض خروجه من جائزة كالياري دون نقاط، إثر انقلاب زورقه خلال السباق، ما أجبره على الانسحاب.

كما استفاد تورينتي من تعثر ستيفان أراند، سائق فريق الشارقة، الذي فاز بالجولة الافتتاحية للموسم، قبل أن يضطر إلى الانسحاب من سباق قرغيزستان بسبب مشكلات في المحرك، ومع ذلك، لا يزال أراند قريباً من الصدارة، إذ يصل إلى شنغهاي وفي رصيده 36 نقطة.

وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق الفيكتوري يدخل جولة شنغهاي بطموحات كبيرة لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة بطولة العالم، وقال: «وصلنا إلى شنغهاي بمعنويات عالية، والفريق جاهز لخوض تحدٍ جديد في بطولة العالم، ندرك أهمية هذه الجولة وقوة المنافسة، خصوصاً في ظل تقارب النقاط بين المتصدرين، ولذلك سيكون التركيز كبيراً منذ بداية التجارب وحتى السباق الرئيسي».

وأضاف: «شون تورينتي يتصدر الترتيب العام، وهدفنا هو البناء على النتائج الإيجابية التي حققناها ومواصلة العمل من أجل الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للسائقين والفرق، ولدينا ذكريات رائعة في شنغهاي، حيث حققنا الفوز هنا في الموسم الماضي، ونتطلع إلى تكرار النجاح هنا، لكننا ندرك أن ذلك يتطلب عملاً متكاملاً وأداءً قوياً طوال أيام المنافسات».