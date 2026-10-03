21 دولة عربية في بطولة «حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس»

تنطلق الأحد منافسات النسخة الثانية من بطولة «حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية»، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة يمثلون 6157 مدرسة من 211 مدينة في 21 دولة عربية، في مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة اللعبة واكتشاف المواهب الواعدة.

وتقام البطولة بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، والاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، حيث تبدأ مرحلتها التمهيدية إلكترونياً عبر منصة «lichess.org»، مع استمرار فتح باب التسجيل حتى موعد الانطلاق لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاركين.

وتتدرج المنافسات عبر التصفيات وصولاً إلى النهائيات الحضورية التي تستضيفها إمارة الشارقة يومي 2 و3 نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة تنظيم منافسات مستقلة للذكور والإناث ضمن أربع فئات عمرية تشمل: تحت 7، و9، و11، و17 سنة، على أن يقام حفل التتويج في الثالث من نوفمبر.

ورصدت للبطولة جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف درهم، إلى جانب الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير، سعياً لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية العربية.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس اللجنة العليا للبطولة، أن الإقبال الكبير على النسخة الثانية يعكس تنامي الاهتمام بالشطرنج المدرسي في الوطن العربي، ويمثل امتداداً للنجاح اللافت للنسخة الأولى.

وأعرب تريم عن سعادته بنجاح المبادرة في الوصول إلى شريحة واسعة من الطلبة والمدارس، مشدداً على الحرص الدائم لتكون البطولة منصة مفتوحة لاكتشاف المواهب وتعزيز ثقافة الشطرنج، والتطلع نحو مواصلة التوسع لترسيخها موعداً سنوياً اًعلى أجندة الشطرنج المدرسي العربي.