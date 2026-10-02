لجنة تأمين الفعاليات تناقش استعدادات تأمين تحدي دبي وبطولة الكريكيت

ترأس العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، في قاعة الروح الإيجابية بنادي ضباط شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي لمناقشة تنظيم وتأمين الفعاليات المُقبلة في إمارة دبي، وأبرزها افتتاح القرية العالمية، وتحدي دبي للياقة 30*30، وبطولة أساطير الكريكيت.

وحضر الاجتماع العميد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد عبدالله الكاش، من الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد كميدش، من القيادة العامة للدفاع المدني، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات في إمارة دبي.

وأكد العميد الكتبي أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر والتكامل في الأدوار بين كافة الجهات لاستمرار الصورة المُشرفة التي رسمتها لجنة تأمين الفعاليات، حيث أصبحت ركيزة أساسية في إنجاح الفعاليات والأحداث الكبرى التي تبرز مكانة إمارة دبي وريادتها في تنظيم الفعاليات.

وشهد الاجتماع استعراض خطة تأمين القرية العالمية، وتحدي دبي للياقة، وبطولة أساطير الكريكيت، فيما قدمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عرضاً حول الفعاليات المُقبلة.

ودعا العميد الكتبي الحضور إلى بذل المزيد من الجهود نظراً لزيادة حجم الفعاليات وتزامنها مع قدوم موسم فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الاجتماعات المستمرة هدفها التنسيق والاستماع للآراء والملاحظات التي يقدمها أعضاء اللجنة بهدف تطوير وتحسين الأداء.

وفي الختام، شكر العميد الكتبي الحضور على جهودهم وحرصهم على استمرار نجاح لجنة تأمين الفعاليات، مُتمنياً لهم التوفيق وتحقيق الريادة.