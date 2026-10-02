الإمارات تواصل الهيمنة الآسيوية في الجوجيتسو

واصل منتخب الإمارات للجوجيتسو كتابة فصول جديدة من التميز في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما أكد حضوره القوي لليوم الثاني على التوالي، وأضاف ثلاث ميداليات جديدة إلى رصيده بواقع ذهبيتين وبرونزية، ليواصل مسيرة الإنجازات التي جعلت من اللعبة إحدى أبرز قصص النجاح الرياضية الإماراتية، ورسخت مكانة الدولة بوصفها القوة الأولى آسيوياً وإحدى أهم المدارس العالمية في رياضة الجوجيتسو.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق البطل مهدي العولقي في منافسات وزن 77 كجم، والبطلة أسماء الحوسني في منافسات السيدات لوزن 52 كجم، فيما أحرز عمار الحوسني الميدالية البرونزية في منافسات وزن 94 كجم، ليؤكد أبطال الإمارات مجدداً أن شعارهم الدائم هو المنافسة على الذهب، وأن استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو القائمة على الريادة والسعي إلى المركز الأول والرقم واحد باتت واقعاً يترجم على بساط المنافسات في أكبر المحافل القارية والعالمية.

ولم تكن الميداليات الثلاث مجرد أرقام تضاف إلى سجل الإنجازات، بل جاءت ثمرة عروض قوية قدمها لاعبو ولاعبات المنتخب، الذين فرضوا أنفسهم طرفاً رئيسياً في جميع المنافسات، واستقطبوا أنظار المتابعين بفضل الأداء الفني الرفيع، والجاهزية البدنية العالية، والروح القتالية التي عكست حجم العمل الكبير الذي سبق البطولة، عبر معسكرات إعداد متواصلة وبرامج فنية متقدمة أسهمت في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

وأكد لاعبو الإمارات خلال منافسات اليوم الثاني أن النجاحات التي تحققت في اليوم الأول لم تكن وليدة الصدفة، وإنما امتداد لمنظومة عمل متكاملة يقودها اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفق رؤية استراتيجية تستهدف المحافظة على الريادة القارية وتعزيز الحضور العالمي، من خلال الاستثمار في إعداد الأبطال، وتطوير الكوادر الفنية، وتوفير أفضل بيئات التدريب والمنافسة، بما يضمن استمرار الإمارات في صدارة المشهد الدولي لهذه الرياضة.

وهنأ عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، خلال اتصال هاتفي، أعضاء البعثة واللاعبين بهذا الإنجاز الجديد، مشيداً بما قدموه من أداء مشرف يعكس المكانة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويين القاري والعالمي.

وأكد أن النتائج التي تحققت تمثل ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، والذي أسهم في وضع الإمارات في صدارة الدول المطورة لهذه الرياضة على مستوى العالم، وجعل من العاصمة أبوظبي العاصمة العالمية للجوجيتسو، بما تستضيفه من بطولات كبرى وما تمتلكه من منظومة متكاملة لتطوير اللعبة وصناعة الأبطال.

ودعا اللاعبين إلى مواصلة التركيز خلال منافسات الغد، وعدم الاكتفاء بما تحقق، والعمل على إضافة المزيد من الميداليات لإسعاد شعب الإمارات، مؤكداً أن الطموح والسعي الدائم نحو القمة يمثلان السمة الأبرز لأبطال الإمارات، الذين اعتادوا رفع سقف التحدي والبحث عن الذهب في كل مشاركة.

من جانبهم هنأ مسؤولو البعثة، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس البعثة، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، اللاعبين واللاعبات، مشيدين بالمستويات الكبيرة التي قدموها، مؤكدين أن ما تحقق يعكس حجم الالتزام والانضباط الذي أظهره الجميع طوال فترة الإعداد.

ووجهوا الشكر والتقدير إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، التي عملت خلال الأشهر الماضية بروح الفريق الواحد، وأسهمت في توفير كل عوامل النجاح للاعبين، مؤكدين أن الإنجازات التي تتحقق هي ثمرة عمل جماعي متكامل، يجسد ثقافة التميز التي أصبحت سمة راسخة في منظومة الجوجيتسو الإماراتية.

من جانبه، أشاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بما قدمه اللاعبون واللاعبات من مستويات متميزة، مؤكداً أن النتائج جاءت انعكاساً مباشراً لجهود اللاعبين خلال معسكرات الإعداد في الأشهر الأخيرة.

وأكد حرص البعثة على التواصل المستمر مع اللاعبين، وتهنئتهم بعد كل إنجاز، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التركيز وعدم الالتفات إلى النتائج التي تحققت، لأن المنافسات لا تزال مستمرة، والطموح يبقى دائماً في إضافة المزيد من الميداليات إلى رصيد الإمارات.

وأوضح أن منافسات الغد ستشهد مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب في وزني 63 كجم للسيدات و85 كجم للرجال، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة أبطال الإمارات على مواصلة العطاء وتحقيق نتائج جديدة تليق بمكانة الدولة وريادتها في رياضة الجوجيتسو.

من جانبه، أعرب البطل مهدي العولقي عن سعادته الكبيرة بإحراز الميدالية الذهبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل لحظة استثنائية انتظرها طويلاً، مشيراً إلى أن التتويج بالذهب جاء ترجمة حقيقية لكل ما بذله من جهد خلال الأشهر الماضية مع مدربيه وزملائه.

وقال إن هذه الميدالية هي الأغلى في مسيرته الممتدة لأكثر من عشر سنوات مع رياضة الجوجيتسو، وإنه يهديها إلى القيادة الرشيدة تقديراً لدعمها الكبير لهذه الرياضة.

أما البطلة أسماء الحوسني، فأكدت أن حفاظها على لقب دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية على التوالي في وزن 52 كجم يحمل قيمة خاصة بالنسبة لها، لأنه جاء بعد استعدادات كبيرة وسلسلة من النزالات القوية التي تطلبت أعلى درجات التركيز والإصرار والثقة بالنفس.

وأضافت أن المحافظة على الصدارة القارية لم تكن مهمة سهلة، لكنها كانت مؤمنة بقدرتها على تحقيق الهدف بفضل الإعداد الجيد والدعم الكبير الذي حظيت به، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تهديه إلى القيادة الرشيدة، وإلى أسرتها ومدرباتها، وإلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي وضع استراتيجية رائدة وغير مسبوقة عالمياً في نشر اللعبة، وصناعة الأبطال والبطلات، وتنظيم البطولات العالمية، والاهتمام برياضة المرأة.

ووجهت أسماء الحوسني الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعايتها ودعمها المتواصل للمرأة الإماراتية بشكل عام وللرياضة النسائية بشكل خاص، مؤكدة أن هذا الدعم كان أحد أهم الدوافع التي ساعدتها على مواصلة النجاح وتحقيق الإنجازات، معربة عن امتنانها للدور الكبير للمدربات طوال فترة الإعداد، متمنية أن تكون هذه الميدالية محطة جديدة في مسيرة حافلة بالمزيد من الإنجازات القارية والعالمية.

وبالإنجاز الذي تحقق اليوم، رفع منتخب الإمارات للجوجيتسو رصيده في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» إلى ثماني ميداليات بواقع خمس ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزية واحدة.

ويواصل المنتخب تقديم واحدة من أنجح المشاركات الإماراتية في الدورة، ويؤكد أن الجوجيتسو باتت نموذجاً وطنياً ملهماً في صناعة الإنجازات، وعنواناً دائماً للطموح الذي لا يعرف حدوداً، وثمرة لرؤية استراتيجية جعلت من الإمارات مرجعاً عالمياً في تطوير اللعبة، ومقصداً للأبطال، ومنصة تنطلق منها النجاحات نحو آفاق أكثر إشراقاً، في مسيرة عنوانها الدائم الريادة، والتميز، والمنافسة على المركز الأول والرقم واحد.