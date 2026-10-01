جدول فعاليات دبي يكشف عن أجندة شهر أكتوبر الرياضية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج جديد حافل بالفعاليات الرياضية على مدار شهر أكتوبر، كما يشهد الشهر انطلاق تحدي دبي للياقة، بالتزامن مع إقامة بطولات رياضية كبرى، وتنظيم أنشطة مجتمعية في مختلف أنحاء الإمارة.

تنطلق بطولة أساطير الكريكيت من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري، باستاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، من بينهم يوفراج سينغ، وشاهد أفريدي، وكريس غايل. وتشهد نسخة 2026 مشاركة سبع دول في مواجهات مرتقبة، من بينها المواجهة المنتظرة بين الهند وباكستان، وذلك بعد تتويج الهند بلقب النسخة الأولى وجنوب أفريقيا بلقب النسخة الثانية،

كما ينطلق تحدي دبي للياقة من 31 أكتوبر حتى 29 نوفمبر المقبل، داعياً السكان والزوار إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، ضمن مبادرة تحدي 30×30. وتتضمن المبادرة، التي أطلقها في عام 2017 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جلسات لياقة بدنية مجانية، وفعاليات رياضية، وأنشطة مجتمعية متنوعة، تُقام في مختلف أنحاء المدينة طوال فترة التحدي الممتدة على مدار شهر كامل.

وتعود بطولة الألعاب الوردية للسيدات في دورتها الخامسة، على ملعب ذا سيفنز في يوم 31 أكتوبر الجاري، كونها جزءاً من تحدي دبي للياقة، لتجمع السيدات في صباح مفعم بالنشاط والحماس والروح الرياضية.

وتتحدى الفرق، التي تضم كل منها خمس لاعبات، بعضها البعض عبر ستة تحديات مصممة لقياس التناسق الحركي ومستويات الطاقة والقدرة البدنية، فيما تهدف المبادرة بصورة أشمل إلى تشجيع اتباع نمط حياة نشط، وزيادة الوعي بمرض السرطان.

ويجلب تحدي الوحول سباق الموانع الشهير إلى دبي، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، عبر مسارات مصممة لاختبار القوة والتحمل والعمل الجماعي، ويمكن للمشاركين الاختيار بين مساري 5 كلم و15 كلم، اللذين يشتملان على مجموعة من العوائق البدنية، بينما يمكن للمشاركين الصغار خوض منافسات سباق كيدز باي سبارتان، عبر مسافات تتراوح بين 1 كلم و1.5 كلم و3 كلم.

كما يقدم موسم دبي لكرة السلة 2026-2027 منافسات رفيعة المستوى في صالة كوكا كولا أرينا، حيث يستعد فريق دبي لكرة السلة المحترف لخوض مواجهات قوية ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة والدوري الأدرياتيكي. وبعد موسم تُوج خلاله بأول لقب له في الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة يسعى الفريق للدفاع عن لقبه ومواجهة نخبة من أبرز أندية أوروبا العريقة، مثل ريال مدريد وبرشلونة وأولمبياكوس وفنربخشة، وذلك خلال 32 مباراة تُقام على أرضه طوال الموسم.