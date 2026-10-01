الإمارات تحصد 7 ميداليات في يوم حافل بـ«آيتشي–ناغويا 2026»

شهدت مشاركة الإمارات، اليوم، حصاداً مميزاً في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما أضاف رياضيوها 7 ميداليات جديدة بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 ميداليات بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات.

وقفزت الإمارات إلى المركز الـ14 في الترتيب العام والثاني عربياً بجدول الميداليات، بعدما رفعت حصيلتها إلى 9 ميداليات «5 ذهبيات و4 فضيات»، بعد إضافة 7 ميداليات اليوم؛ أربع ذهبيات حققها نجاد كازبيك في الجودو، وبلقيس عبدالله وأحمد أنديز وخالد الشحي في الجوجيتسو، وثلاث فضيات عبر العنود الحربي وعمر السويدي في الجوجيتسو ومنتخب قفز الحواجز.

في الجودو، أضاف نجاد كازبيك ذهبية جديدة للإمارات في منافسات وزن تحت 73 كغ، بعدما واصل مشواره المميز حتى المباراة النهائية، وحسم المواجهة أمام الأوزبكي شخرام أهادوف بـ«إيبون» خلال دقيقة و40 ثانية، ليتوج بطلاً لآسيا.

وكان نجاد كازبيك قد بلغ ربع النهائي عقب فوزه على لاعب هونغ كونغ ماك هونغ نين بـ«إيبون» خلال دقيقة و31 ثانية، قبل أن يتجاوز البحريني محمد ألوف في ربع النهائي بـ«إيبون» خلال 3 دقائق و26 ثانية، ثم حسم مواجهة نصف النهائي أمام الطاجيكي محي الدين أسدولويف بـ«يوكو» في الوقت الذهبي، ليواصل طريقه بنجاح نحو النهائي والذهبية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن تتويج نجاد كازبيك بالميدالية الذهبية يجسد ما تحظى به الرياضة الإماراتية من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة.

وقال: «نُهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، تقديراً لدعمها الكبير للرياضة والرياضيين، وحرصها الدائم على تمكين أبناء الإمارات من المنافسة واعتلاء منصات التتويج. وما تحقق اليوم هو ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة من اللاعب والجهازين الفني والإداري، ويمنحنا دافعاً لمواصلة تطوير الجودو الإماراتي وتحقيق المزيد من النتائج التي تليق باسم دولة الإمارات».

وفي الفروسية، توج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بالميدالية الفضية لمنافسات الفرق، بعد أداء قوي في جولتي النهائي، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد وفد الإمارات بالحدث. ومثّل المنتخب في المنافسات كل من الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، وعبدالله حميد المهيري، وحميد عبدالله خليفة المهيري.

وأعربت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم عن سعادتها بالمستوى الذي قدمته مع جوادها «كورنيت إكس إل» في الجولة الثانية، مؤكدة أن الأداء جاء أفضل بصورة واضحة، وأن الجواد ظهر بحماس أكبر واستفاد من ارتفاع الحواجز، بما يتناسب مع إمكاناته وقدرته الكبيرة على القفز.

وعلى صعيد منافسات الرجبي، استهل منتخبنا الوطني مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة بفوز على منتخب سنغافورة بنتيجة 33–5، قبل أن يتعادل مع منتخب الفلبين بنتيجة 17–17 في مباراته الثانية.

وتأهلت ضحى البشر إلى السباق النهائي للفئة الأولمبية «إلكا 6» للسيدات بمنافسات الشراع، على أن تخوض غداً السباق النهائي الذي يقام من جولتين، في ختام منافسات الفئة، فيما أنهى الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله مشواره في منافسات زوجي الرجال في البادل عند الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الثنائي القطري مشاري نايف وراشد نايف بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-2 و6-3.

كما أنهى محمد المطيوعي، لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، منافسات الأومنيوم للرجال في دراجات المضمار بالمركز الثامن من بين 14 دراجاً، بعدما جمع 108 نقاط في مجموع سباقات السكراتش والتيمبو والإقصاء وسباق النقاط.

وتتواصل مشاركات الإمارات غداً في عدد من الرياضات، حيث يخوض منتخب الجوجيتسو منافسات جديدة عبر شمسة العامري وأسماء الحوسني في وزن تحت 52 كغ للسيدات، ومهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن تحت 77 كغ للرجال، إلى جانب عبدالله الكبيسي وعمار الحوسني في وزن تحت 94 كغ.

وفي الجودو، يشارك محمد مراد جاد في منافسات وزن تحت 90 كغ، ومحمد عمر معروف في وزن فوق 100 كغ، فيما يخوض أحمد المنصوري وعبدالله الحمادي منافسات الماديسون ضمن دراجات المضمار.

وفي الرجبي، يلتقي منتخبنا الوطني مع سريلانكا في المباراة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما تدشن آمنة اللوغاني مشاركتها في منافسات التايكواندو لوزن تحت 67 كغ.

وبحصاد اليوم، ارتفع رصيد الإمارات في الدورة إلى 9 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات، بعدما كانت قد سجلت في وقت سابق ذهبيتها الأولى عن طريق مريم كريم في سباق 400 متر حواجز للسيدات، إلى جانب فضية سليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر للرجال.